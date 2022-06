Videón, ahogy a nagydolgát végző orosz katona mellé ledobnak egy aknagránátot

nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;akna;

2022-06-27 09:26:00

Jelenleg az internet egyik legnépszerűbb háborús videója az a felvétel, melyre a 444.hu hívta fel a figyelmet.

Ezen egy orosz katona látható, amint a mezőn éppen letolt nadrággal, leguggolva végzi a dolgát egy orosz katona. Pechére azonban nem vette észre, hogy éppen fölé repült egy drón, amiről mellé ejtettek egy kis vezetőszárnyakkal ellátott aknagránátot. Azt nem tudni, életben maradt-e, vagy milyen sérülései lettek. Ám ha nem is halt meg, alighanem súlyos sérüléseket szenvedett a repeszek miatt. L

Not everybody is allowed to take a crap in Ukraine pic.twitter.com/0kbsgBnTET