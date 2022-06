P. L.;

2022-06-28 09:52:00

Gattyán György 12,6 milliárd forintért árulja a Los Angeles-i luxusvilláját

Nem ez az első nagy értékű ingatlan, amit elad.

33 millió dollárért (átszámítva 12,6 milliárd forintért) árulja Los Angeles-i luxusvilláját Gattyán György milliárdos, a Megoldás Mozgalom elnöke, akiről nemrégiben kiderült, hogy már saját pártjának helyzetértékelőjére sem ment el - számolt be a dirt.com és a theagencyre.com alapján az rtl.hu.

Az ismert emberek ingatlanügyeivel foglalkozó dirt.com portál megjegyezte, hogy Gattyán Györgyöt a többi között „pornókirály” néven is szokás emlegetni, mivel vagyonát az online pornóból – a LiveJasmin portálból – szerezte, de hozzáteszik, hogy azóta a Kodolányi János Egyetem tulajdonosaként és a Prima Primissima Alapítvány társalapítójaként is ismertté vált. Gattyán György egyébként tavaly egy másik fényűző Beverly Hills-i ingatlanától is megvált, azt 26,4 millió dollárért adta el.

A most eladásra kínált, 1992-es építésű luxusvillát a milliárdos vállalkozó kilenc éve 24 millió dollárért vette meg. A grandiózus építmény két szinten csaknem 1300 négyzetméter lakóterülettel rendelkezik, mellette pedig egy száz négyzetméteres, jelenleg konditeremként funkcionáló vendégház található, továbbá egy négy autó tárolására alkalmas garázs is van itt. A villa oszlopos bejáratánál két kőoroszlán figyel, az ingatlanhoz pedig szauna, játékterem, borospince, moziterem, medence és teniszpálya is tartozik.