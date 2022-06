nepszava.hu;

csalás;énekes;

2022-06-30 10:42:00

Vádat emeltek a volt megasztáros énekes ellen, akár 15 évet is kaphat

Egyik eladósodott cégét egy halálos beteg illetőnek adta el.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt az egykori győri énekes, jelenleg autókereskedéssel foglalkozó üzletember ellen, aki 21 bűncselekményt követett el, és a sértetteknek összesen 322.928.213 forint kárt okozott - közölte a vádhatóság.

Noha név szerint nem nevezik meg a feltételezett elkövetőt, de jól beazonosíthatóan a Megsztár egyik korábbi évadában febukkanó Fekete Dávidról van szó. A jelenleg 35 éves férfi a vádirati tényállás szerint 2017 nyarától kezdődően járművek adásvétele kapcsán követett el csalásokat és sikkasztásokat, egyre fenyegetőbb anyagi helyzete miatt kölcsönöket vett fel magánszemélyektől is, illetőleg egy banktól is. Az összegeket ismeretlen célra fordította, majd az eladósodott cégét egy – általa is tudottan halálos betegségben szenvedő személynek – értékesítette.

Ezt követően is folytatta azonban autókkal kapcsolatos tevékenységét, kölcsönöket is vett fel, melyekkel kapcsolatban elszámolni szintén nem tud.

A vádlott által okozott legkisebb kárösszeg egymillió forint volt, a legnagyobb 73 millió forint. letartóztatásban lévő elkövetővel szemben halmazati büntetésként 15 év szabadságvesztés is kiszabható.

A nyomozás során a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrei jártak el, az érdemi döntést pedig várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.