Varga Dóra;

2022-07-01 06:05:00

Jelentősen megugranak a törlesztőrészletek, 25 ezer magyar adós érezheti átverve magát

Éppen azokat nem védi a kamatstop, akik igyekeztek elébe menni az emelkedő kamatkörnyezet miatti hiteldrágulásnak, és ezért hajlandók voltak a kezdetektől többet fizetni. Előny a tücsköknél.

Felültetve érezhetik magukat az Orbán-kormány utólagos beavatkozásai miatt azok az adósok, akik hallgatva az intő szóra a biztonságosabb, de drágább, hosszabb időre kamatfixált hiteleket vettek fel. Ők eddig többet fizettek hitelükért, és e döntésüket most igazolná az emelkedő kamatkörnyezet, ám a kamatstop eltorzítja a viszonyokat. A hosszabb távra rögzített kamatú, de most éppen kamatfordulóhoz érkező hitelekre ráadásul nem vonatkozik a kamatstop, így e hitelek törlesztőrészletei a következő öt évre jelentősen megugranak.

Az idei évben a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 28 647, ötéves kamatperiódusú hitel árazódik át, de ebből csupán az a 4229 kölcsön élvezheti a kamatstop előnyeit, amelyet valamilyen államilag támogatott konstrukcióban vettek fel. A többi, éven túli kamatfixálású hitelere a rendelet meghosszabbítása után sem vonatkozik a kamatstop, hiába van az idén ezeknek is a kamatfordulója – erősítette meg lapunknak a jegybank.

Azok az adósok viszont, akik a mesebeli tücsök módjára, lesz, ami lesz alapon, az induláskor olcsóbb, de kiszámíthatatlanabb, változó kamatozású hitelt vettek fel, az év végéig élvezhetik a kamatstop által mesterségesen fenntartott kamatelőnyt, azaz az alacsonyabb törlesztőrészleteket.

A jegybank ezzel kapcsolatos kérdésünkre azt írta, a kamatstop azon hitelek esetén él, amelyek kamata referencia-kamatlábhoz kötött, így a kamatperiódusban rögzített kamatozású hiteleknél a rendelet nem alkalmazható. Adataikból az is kiderül: eddig összességében 160 235 jelzáloghitelt vettek fel 5 éves kamatperiódussal, vagyis, ha a kormány netán jövőre is tovább hosszabbítaná a kamatstopot, és nem változtat a fenti szabályozáson, akkor további hitelesek néznek majd szembe a pénzügyi öngondoskodásért cserébe járó kormányzati „jutalommal”.

A jegybank évek óta sulykolja, hogy a változó kamatozású hitelek törlesztőrészlete a kedvező kamatkörnyezetben ugyan alacsonyabb, hosszú távon azonban a rögzített kamatozás jelenti a biztonságot. Hiszen akkor az olyan emelkedő kamatkörnyezetben sem nőnek meg az adósok terhei, mint a mostani. Az adósok jelentős része hallgatott is az intelmekre. A tavalyi utolsó negyedévben megkötött lakáshitel-szerződések 78 százalékánál már legalább 10 évre, vagy a futamidő végéig rögzítették a kamatokat, 22 százalékát pedig 5 évig fix kamatozással folyósították. Éven belül változó kamatozású hitelt így gyakorlatilag már senki nem vett fel. Ehhez képest 2017 utolsó negyedévében még a lakáshitelek 40 százalékára évente vagy éven belül változó kamatozással szerződtek. Csak a hitelek harmadánál fixálták a kamatot 10 évre vagy a teljes futamidőre, és a lakáshitelek mintegy negyedét vették fel 5 évre rögzített kamattal.

Eddig éppen ez utóbbi kör járt rosszabbul. A Bankmonitor két olyan család példáján vezette ezt le, amely öt évvel ezelőtt vett fel 15 millió forint lakáshitelt 20 éves futamidőre. Az egyik család megkereste a legolcsóbb, 1 éves kamatperiódusú konstrukciót: ennek az induló kamata 2,29 százalék, a havi törlesztőrészlete pedig 78 ezer forint volt. A másik család a legkedvezőbb, 5 évig fix kamatozású megoldást választotta, amelynél a kamatszint már 3,79 százalék, a törlesztőrészlet pedig 89 ezer forint volt. A „biztonság” ára tehát havi 11 ezer forintra rúgott. Az elmúlt öt év a változó kamatozású kölcsönnek kedvezett, e hitel kamata nem haladta meg a 3 százalékot. Ezzel szemben a kiszámítható konstrukció kamata végig 3,79 százalékon maradt. Vagyis eddig mintegy félmillió forinttal fizetett ki többet a fix kamatot választó család.

Ez a helyzet fordult volna meg az idén a kormány kamatstoprendelete nélkül. A száguldó infláció megfékezését célzó jegybanki kamatemelések miatt ugyanis mára a bankok forrásköltségei is megugrottak, így drágábban adják a hiteleket is. Emiatt a hosszabb távra nem rögzített kamatozású hitelek ára is nőtt volna, aminek következtében az érintett, több, mint 330 ezer lakáshitel törlesztőrészlete átlagosan 30 százalékkal lenne most magasabb. A kamatstop azonban nem engedi, hogy az október végi szintnél magasabbra ugorjon a változó kamatozású hitelek törlesztőrészlete (a tavaly október 27-i referenciakamatnál kell maradni), így ezek az adósok feleakkora kamatot fizetnek, mint amennyit kamatstop nélkül kellene.

A Bankmonitor szerint ez duplán rossz üzenet a biztonságosabb, de kezdetben drágább hitelt választók számára: nem érte meg bevállalni a magasabb kamatot a biztonságért, hiszen a többieket is megvédik. Sőt: a kiszámíthatóbb hiteleket nem is védik meg az esetleges kamatemeléstől, pedig ezek a kölcsönök is drágulhatnak a fixált időszak lejáratakor.

A 2017-ben felvett, 5 éves kamatperiódusú kölcsön kamata is most változik, ebben az esetben azonban az adóst semmilyen intézkedés nem védi. Az érintett hitel kamata emiatt 6,82 százalékra nő, vagyis 3,03 százalékponttal emelkedik. A törlesztőrészlet pedig 108 800 forintra ugrik, azaz 19 ezer forinttal emelkedik a kezdetektől magasabb havi fizetnivaló. Az 5 éves kamatperiódusú kölcsön törlesztőrészlete kamatstop nélkül ugyan jóval kedvezőbb lenne, mint az évente változó kamatozású hitelé, a kamatstop azonban eltorzítja a helyzetet. Emiatt a hitelfelvétel előtt állók akár azt is gondolhatják: megérheti továbbra is változó kamatozású kölcsönt választani, hiszen probléma esetén az állam beavatkozik.

A money.hu számításai is azt igazolják, hogy a spekulálók lettek a kamatstop igazi nyertesei. Tavaly év végéig 3 havi törlesztőrészletet spórolt meg például az az ügyfél, aki 2018-ban nem hallgatott a jegybank tanácsára és változó kamatozású hitelt vett fel. Egy 10 éves futamidejű, 10 millió forintos kölcsönt 2018 júniusában változó kamatozással 2,84 százalékos kamattal lehetett elérni, a törlesztőrészlet így 95 824 forint volt. Kiszámíthatóbb, 10 évre fixált kamatkonstrukció esetén a kamat már 4,98 százalékra rúgott, a havi teher pedig 105 968 forintra. A „biztonság” tehát ebben az esetben több mint havi 10 ezer forintba került. A következő hónapokban a változó kamatozású hitelek referenciakamata, 3 havi BUBOR (Budapesti Bankközi Kamatláb) folyamatosan csökkent, ennek köszönhetően az ilyen hitelt fizető adósok negyedévente több mint 30 ezer forintot tudtak megspórolni azokkal szemben, akik a fix kamatot választották. A változó kamatozású hitelek kamatelőnye a későbbiekben egyre csökkent, ám csak a tavalyi utolsó negyedévben kellett ezen adósoknak magasabb törlesztőrészletet fizetniük a fix hitelesekhez képest. Összességében tavaly év végéig közel 350 ezer forinttal kevesebb törlesztőrészletet fizetett az az adós, aki a változó kamatozású hitelt választotta. Ennek ellenére ezt az ügyfelet mentette meg a kamatstop, januártól így ismét 1800 forinttal alacsonyabb törlesztőrészletet fizet az „előrelátó”, fix törlesztésű hitelt választó adóshoz képest.