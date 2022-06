Népszava;

infláció;fizetés;béremelés;

2022-06-30 17:33:00

Béremelések: tartani kell a lépést az inflációval

Az idei, jelentős minimálbér-emelést lassan „megeszi” a pénzromlás, a 2023-ra vonatkozó növelésnél ezt is figyelembe kell venni. Infláció-közeli (vagyis mindenképpen két számjegyű) emelésre lesz szükség – mondja Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.

– Nem volt még találkozó az új kormánnyal a megalakulása óta – mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, aki nem úgy tapasztalja, hogy az érdekegyeztetésben – illetve annak hiányában – változást tervezne a kormány. Ez pedig előrevetíti, hogy mennyire kiüresített rendszert kíván fenntartani a kabinet a továbbiakban is a szociális párbeszéd területén. Zlati Róbert az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában példaként említette, hogy az adóemelésekről, megszorításokról sem volt semmilyen megbeszélés velük.

Zlati Róbert arra is felhívta a figyelmet, hogy az idei évre vonatkozó, korábban megkötött, csaknem 20 százalékos minimálbér- és garantált bérminimum emelés hatása kezd eltűnni a bérrendszerben az infláció miatt, azaz a pénzromlás lassan „megeszi” a növekedést. Egyre többen tapasztalják, hogy alacsonyabb a fizetésük vásárlóértéke, mint tavaly ilyenkor. Persze a kiszámíthatatlan gazdasági helyzet a munkáltatóknak sem teremt érdemi mozgásteret a bérkorrekciós intézkedésekre. Ennek ellenére vannak olyan munkaadók, amelyek maguk kezdeményezik az újabb bérfejlesztést vagy az elszabaduló infláció miatti kompenzációt.

– Az idei évre megkötött bérmegállapodások az akkori helyzetben jók voltak, csak időközben jelentősen nőtt a pénzromlás, ami így akár reálbér-csökkenést is eredményezhet. A már megkötött béralkukat támadni vagy az ellen küzdeni Zlati Róbert szerint nem lehet, viszont a jövő évre vonatkozó bérigényeknél nyilván ez is megjelenik majd. „A cél, hogy a reálbérek emelkedjenek és az idén elszenvedett veszteséget igyekszünk majd kezelni a tárgyalások során” – fogalmazott a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.

Jövőre szerinte mindenképpen infláció-közeli béremelésekre van szükség (a pénzromlás már most is 10 százalék fölötti, és az év második felében ez várhatóan tovább gyorsul), „ezt várják a tagjaink és az emberek is” – mondta. Szerinte a választás előtt meglépett jelentős minimálbér-emelés is nagy várakozásokat generál. A 2023-as béremelésekről viszont még nem indultak el a tárgyalások.