Batka Zoltán;

vízhiány;Solymár;2002;nyár;

2022-07-01 09:45:00

Kettészakította Solymárt a vízhiány, öt centiméteres vízben fürdenek az emberek

Több ezer ember érintő vízhiány alakult ki Solymáron. A helyiek két táborra szakadtak, a „fentiek” szerint a „lentiek” ellocsolták a vizet.

Két részre szakadt Solymár lakossága: az alacsonyabb területeken lakókra, akiknél még úgy-ahogy van víz és a hegyen lakó, nagyjából ezer családra, ahol viszont immár második napja nem jön víz a csapból. A Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. azóta lajtos kocsikkal, hordja fel a vizet a Solymári villanegyedbe, így a főképp a Kerek-hegy és a Hutweide településrész területére. A terület fideszes országgyűlési képviselője, Menczer Tamás „katasztrófahelyzetet” hirdetett, amelyre helyi operatív törzset alakítottak.

Ottjártunkkor, csütörtökön kora délután még csak néhányan voltak a meredek, Kerek-hegyi kis utcában felállított lajtos kocsi mellett. Egyik másik utcából egy középkorú hölgy szalad lélekszakadva azt tudakolva, hogy oda mikor mennek. Nem akart ugyanis a hőségben cipekedni a 40 liter vízzel.

– Amikor itt végzünk – hangzik a válasz. Mint a hirtelenjében odarendelt sofőrtől megtudjuk, ő ugyan kap egy menetrendet, útvonalat, ám, hogy pontosan hova mikorra ér, azt nem tudja előre megmondani.

Azóta egy, a solymáriak által használt Facebook-csoport oldalát bújja, ott értesítik arról egymást az emberek, hogy mikor merre jár a vízhordó autó, addig pedig ott tartják a kannákat az ajtónál a kezük ügyében.

Miközben a lajtos kocsi előtt felsorakozott néhány vödörbe csorog a DMRV telephelyről hozott hideg ivóvíz, elbeszélgetünk a vízmű egyik szakemberével. Ebből az derül ki, hogy amennyiben a városka fejlődésével egy időben gondoltak volna a vízhálózat fejlesztésére, úgy most is bőven lenne víz a hegyi utcák lakóinak. Azonban szerinte Solymáron a régi, néhány ezres lakosságra tervezett csőhálózat van használatban, miközben a település a sokszorosára nőtt. Ebben a helyzetben a hétfői hőség berobbanása után ugrásszerűen megnőtt a vízfogyasztás, amit a rendszer nem bír el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

Szerinte amíg tart az idei hőség, addig biztos, hogy nem lehet a helyzeten változtatni, elvileg kívülről, messziről fel lehet tölteni a hegyen lévő tározót, ám ahhoz ugyanígy lajtos kocsikkal kell hordani a vizet a hegyre, ahogy most teszik. Itt szemléletváltozásra lenne szükség – fogalmazott.

– Nem lesz itt soha ilyen – vág közbe lemondóan a hölgy – magyarázhat az ember az újgazdagnak, amit akar, neki a víz jár, mivel fizet érte és egyáltalán nem érdekli, hogy idefent mi történik. Pedig Szente Kálmán polgármester már szerdán I. fokú vízkorlátozást rendelt el és arra kérte a lakosságot, hogy „lehetőség szerint” halasszák el a gépjárműmosást és a medencefeltöltést, továbbá „korlátozzák” a locsolást.

- Aha - mondja szárazon az egyik lajtos kocsi mellett álló lakos. Ő csütörtök reggel is csak azt látta, hogy reggel az egyik építkezésen a betont locsolták nagy ívben. Ennek megfelelően a solymári Polgármesteri Hivatal is megírta Facebook-oldalán, hogy a mérések szerint „egyáltalán nem csökken a fogyasztás Solymáron, így a szolgáltató kérni fogja a II. sz. korlátozást elrendelését, ebben a körben minden típusú tömlős locsolás tilos lesz.”

„Most próbálunk mindannyian öt centi vízben fürödni” – mondja egy fiatal hölgy mosolyogva a mészégető utcai lajtos kocsinál. Bár a helyzete cseppet sem vicces: három gyerekkel él Solymáron és napok óta nincs víz. Éppen az autót rakodják tele vödrökkel, úgy gondolják, hogy az reggelig elég lesz. Azután újra jönnek. A víz mellett az is komoly probléma, hogy mit főzzenek, pláne olyant, amihez nem, vagy minél kevesebb víz kell. Ő nem hiszi, hogy a túlöntözés miatt lenne kevés víz, szerinte inkább arról van szó, hogy országszerte aszály van, csak ezt most a helyiekre akarják fogni. Időközben kiderült, hogy a néhány önkormányzati fürdőhelyiség mellett II. kerülethez tartozó Gyarmati Dezső Uszodába reggel és este is várják díjmentesen zuhanyozni a solymáriakat.

Mint ottjártunknál megtudtuk: a reggeli időpontra mintegy ötvenen érkeztek.