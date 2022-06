B.P.;

vízilabda;nők;vizes világbajnokság;Magyarország;Hollandia;

2022-06-30 22:17:00

Tizenhét év után újra világbajnoki döntős a magyar női pólóválogatott!

A magyar női vízilabda-válogatott bejutott a budapesti vizes világbajnokság döntőjébe, miután a csütörtöki elődöntőben 13-12-re legyőzte Hollandiát a margitszigeti Hajós Alfréd Uszodában.

A magyarok ezt megelőzően 2005-ben Kanadában szerepeltek vb-fináléban, ahol nagy meglepetésre legyőzték a sportág nagyhatalmának tartott Egyesült Államok csapatát. Bíró Attila szövetségi kapitány csapata szombaton 20 órakor ismét az amerikaiakkal játszik az aranyéremért.

A hollandok elleni csata legjobbjának járó Benedek Tibor-díjat a magyarok kapusa, Magyari Alda kapta, aki több bravúros védést is bemutatott, az utolsót két másodperccel a találkozó vége előtt. Ami a találatok számát illeti, a magyar csapat legjobbja a négygólos Leimeter Dóra volt

A magyar válogatott tagjai érthetően boldogan nyilatkoztak a meccs után az M4 Sporton. – Nehéz mit mondani, nagyon megküzdöttünk ezért, a végén a szív csatája volt ez a meccs, hamarabb is eldőlhetett volna, ha nem hagyom ki a nagy helyzetemet. Nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen csapatnak lehetek a tagja – mondta Gurisatti Gréta. – Nekem ez az ötödik elődöntőm nagy tornán, a meccs előtt azt mondtam a lányoknak, hogy most érzem elég érettnek magunkat a döntőbe jutásra. Papa jöhetsz szurkolni! Ez a nagypapámnak szól, aki egy hónapja elesett, és most csak járókerettel tud közlekedni, de megbeszéltük, hogy a döntőben ott lesz a nézőtéren.

– Ez a csapat még nem nyert világbajnokságon érmet, úgy megyünk oda a döntőbe, hogy nyerni akarunk, az olimpia utáni évben a csapatok nagy része sokkal kevesebb mentális teherrel jött ide, rajtunk volt a legnagyobb nyomás, mert hazai pályán be kellett jutnunk legalább a legjobb négybe - értékelt Bíró Attila szövetségi kapitány. – Kutya kemény ellenfél volt a holland csapat, de ezt tudtuk előre. Nagyon jól sikerültek a dolgok, mindig lehet a kákán csomót keresni, de le a kalappal a lányok előtt, voltak hibák, viszont végig helyén volt a szívük.

– Iszonyat boldog vagyok, ezt talán mindenkinek a nevében mondhatom, a védekezés nem működött mindig tökéletesen, de ilyenkor bekapcsolt a szív – jelentette ki Garda Krisztina. – A meccs előtt úgy ugrottunk be a vízbe, hogy ma kihozzuk magunkból a maximumot, mindennek működnie kell. Nem működött minden, de nyertünk és óriási a boldogság. A közös szenvedéseink az edzéseken sokat tett bele az egészbe, rengeteg segítséget kaptunk a családtagjainktól, a szakmai stábtól, és ne felejtsük el, van még hátra egy meccs!