nepszava.hu;

Szili Katalin;MSZP;

2022-07-01 16:54:00

Szili Katalin kifejtette, sok baloldalival találkozik, aki támogatja az Orbán-kormányt

A miniszterelnöki biztos azt mondta, szükség lenne Magyarországon egy valóban népben, nemzetben gondolkodó szociáldemokrata pártra.

Nemcsak én, hanem az MSZP egykori Társadalompolitikai Tagozata is elégtételt érezhet, akikkel egy népben, nemzetben gondolkodó szociáldemokrata irányvonalat képviseltünk annak idején a szocialista pártban – jelentette ki a Magyar Nemzet néven megjelenő lapban Szili Katalin.

A szocialisták korábbi házelnöke - aki a Fidesz 2010-es választási győzelme után jó érzékkel oldalt váltott - jelezte, ő már az MSZP 2009. júliusi kongresszusán egyértelművé tette, a 2004-es népszavazás miatt a szocialistáknak bocsánatot kellene kérniük, és a társadalom elvárásainak megfelelő politikát kellene folytatniuk. A vezetés mégis inkább a neoliberális irányt folytatta. Ráadásul később megalakult a Demokratikus Koalíció, ami kettészakította a csupán nevében egységes pártot, amely azóta is folyamatosan szappanozza maga alatt a lejtőt”.

Szerinte mindez annak ellenére történt, hogy az MSZP-ben korábban olyan népben, nemzetben gondolkodó politikusok is voltak, mint Pozsgay Imre, Szűrös Mátyás, Németh Miklós, vagy Kósa Ferenc, akik látva a liberális fősodor térnyerését, elhagyták a pártot. Kijelentette, az MSZP részéről a mai napig nem történt meg a múlttal való szembenézés, enélkül viszont bármiféle fordulat hiteltelen. „Korábban Tóbiás József is nemzeti fordulatot hirdetett, amiből végül semmi sem lett. Valódi, konkrét cselekedetek nélkül mindez üres ígéret”. Szerinte a most tervezett fordulatot is hitelteleníti, hogy a választás előtt és azóta is az MSZP ugyanúgy a neoliberálisokkal kokettál néhány parlamenti hely megszerzéséért, néhány politikusi egzisztenciáért. Megjegyezte:

Hozzátette, ha az MSZP őszintén is gondolná a nemzeti fordulatot, több mint harminc évvel a rendszerváltás után mindezzel már elkéstek. Ahogyan a repülésben, úgy a politikában is van egy inflexiós pont, amit átlépve már nem lehet felfelé venni az irányt. „Ennek esélyét mára elveszítette a Magyar Szocialista Párt” - értékelt Szili Katalin.