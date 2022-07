Á. Z.;

Bayer Zsolt;Németh Szilárd;2022;póló;rasszizmus;

2022-07-02 14:24:00

Németh Szilárd együtt kávézott a rasszista, neonáci pólót viselő Bayer Zsolttal, aztán összeállt vele egy fotóra

Szellem világítótornyai, ha találkoznak.

A Fidesz ötös számú párttagkönyvének büszke tulajdonosával, a 2016-ban h̶o̶r̶o̶g̶k̶e̶r̶e̶s̶z̶t̶t̶e̶l̶ lovagkereszttel kitüntetett Bayer Zsolttal kávézott szombat reggel Alsóörsön Németh Szilárd – derül ki a Fidesz alelnökének nemrég közzétett Facebook-posztjából.

Németh Szilárd az alkalomból egy Szekler Army feliratú pólót viselt, de a bejegyzést kísérő fénykép leginkább figyelemre méltó eleme a Bayer Zsolt pólóján virító felirat, a White Lives Matter, ez ugyanis az amerikai fehér szuprematisták és neonácik által kedvelt szlogen, amely a fekete polgárjogi mozgalomra, a Black Lives Matterre válaszul született meg 2015-ben, a kis texasi szervezet, az Aryan Renaissance Society, de 2016 óta a Ku Klux Klan is használja. Jelölik vele egy mozgalmat, neonáci és fehér szuprematista szervezetek laza kötődésű szövetségét is, amely White Lives Matter néven demonstrációsorozatot is tartott 2021. április 12-én, erre azonban az NBC News akkori cikke szerint nagyon kevesen mentek el.

Gratulálunk.