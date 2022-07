P. L.;

Hadtörténeti Intézet és Múzeum;Honvédelmi Minisztérium;Kapisztrán tér;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2022-07-04 11:11:00

Lefejezték a Hadtörténeti Múzeumot, az új honvédelmi miniszter állítólag szemet vetett az épületre

Úgy tudni, Szalay-Bobrovniczky Kristófnak megtetszett az épület, a HIM munkatársainak annyira viszont nincs ínyére az átalakítási terv. Előfordulhat, hogy a kulturális intézménynek végül Székesfehérvárra vagy Kecskemétre kell költöznie.

Jelentős átalakítások várhatóak a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban (HIM), mivel a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium az intézmény Kapisztrán téri épületébe akar beköltözni. Az épület egy jelentős részét mindenképpen ki kell üríteniük, de az is lehet, hogy az egész házat el kell hagyniuk - írja az Index.

A minisztérium beköltözéséről a lap információi szerint korábban is pletykáltak már, most azonban úgy tudni, állítólag maga Szalay-Bobrovniczky Kristóf nemrég kinevezett honvédelmi miniszter volt az, akinek annyira megtetszett a Kapisztrán téri épület, hogy ki is túrná onnan az ott működő múzeumot. A lap megjegyzi, hogy a honvédség keretein belül működő intézmény nem csupán múzeum, hanem egy több száz fős létesítmény kutatóintézettel, levéltárral, könyvtárral, ráadásul a belföldi és külföldi hadisírgondozás is a HIM-nek van alárendelve.

Mivel a honvédelmi tárca felől érkező kommunikáció ezúttal sem volt konkrét, senki sem tudja hivatalosan, hogy az épületnek pontosan mekkora részére tartanak igényt. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy az épület jelentős részét ki kell üríteni, köztük több gyűjteményt, irodát, ahova a minisztériumból érkezők fognak beköltözni. Ez pedig azt is jelenti, hogy a múzeum legnagyobb tárlatát is el kell bontani. Az sem kizárható ugyanakkor, hogy a folyamat vége az lesz, hogy az egész HIM-nek költöznie kell.

Az átépítés mellesleg nem egyszerű, tekintve, hogy egy sor műemlékvédelmi szempontra tekintettel kellene lenni, maga az épület pedig, bár nincs rossz állapotban, egy ilyen léptékű átszervezéshez fel is kellene újítani. Mindez több éves munkafolyamat, ami várhatóan csak a mostani kormányzati ciklus végére készülhetne el.

Az sem világos, hogy ha a múzeumnak költöznie kell, akkor hova kellene mennie, egyes feltételezések szerint a Bartók Béla út környékén kaphatnának új helyet,

Az Index információi szerint az intézményben aligha meglepő módon igen negatívan fogadták az átalakításról szóló híreket, a légkör bizonytalan, szinte semmit nem kommunikálnak a munkatársak felé, s az is elképzelhető, hogy a következő hónapokban leépítések lesznek a Honvédelmi Minisztérium szervezkedése és egy másik változás miatt: egy dolgozói megbeszélésen az is elhangzott, hogy aki teheti, puhatolózzon más álláslehetőségek iránt.

A másik változás, hogy július elsejei hatállyal menesztették az intézményt 11 éve irányító parancsnokot, Kovács Vilmos ezredest, helyére pedig Töll László ezredest nevezték ki, aki olyan régen dolgozott a múzeumban legutóbb, hogy csak az évtizedek óta ott tevékenykedő kollégák ismerhetik. A lap szerint Kovács Vilmos leváltásában döntő tényező lehetett a honvédelmi miniszteri poszton történt változás az új kormányzati ciklusban, de a parlamenti államtitkárságon történt személycsere sem neki kedvezett, Kovács ugyanis együttműködött Németh Szilárddal (mint ismert, Németh újfent rezsibiztossá avanzsált, helyét az államtitkári poszton Vargha Tamás vette át). Kovács Vilmos mellett a parancsnok legközelebbi bizalmasa is távozott, akit a HIM de facto legbefolyásosabb felsővezetőjének tartottak.

A Hadtörténeti Múzeum szervezeti egységei között egyébként gyakorta adódtak feszültségek, érdekellentétek, esetenként olyan munkatársakat is kiszorítottak az intézményből, akik amúgy megfelelően végezték a munkájukat.

Az új parancsnok, Töll László kinevezésének első munkanapján állománygyűlést tartott, amelyen bejelentette, hogy a parancsnoki poszton lezajlott az átadás-átvétel. Az azonban már ezt megelőzően kiderült, hogy hamarosan megkezdik a múzeum legnagyobb, az 1918 és 1948 közti időszakot bemutató, a Piavétől a Donig – Dontól a Dunáig című, egy évvel ezelőtt felújított tárlat bontását.

Az Index küldött egy sor kérdést a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs Osztályának, amelyekből nagyjából semmire nem kaptak érdemi választ, helyette az alábbi sorokat küldték:

Az mindenesetre megfigyelhető, hogy az esetleges átalakítások egybevágnak az Orbán-kormány azon, régóta fennálló szándékával, hogy a budai várat egy kvázi kormányzati negyeddé alakítsa át.