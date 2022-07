Juhász Dániel;

tanársztrájk;Kúria;

2022-07-04 16:15:00

Kimondta a Kúria: nem volt jogellenes a tanárok januári figyelmeztető sztrájkja

Nem a szakszervezeti vezetők, hanem a kormány tévesztette meg a pedagógusokat és a közvéleményt.

Nem sértette a sztrájktörvényt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által január 31-én szervezett kétórás figyelmeztető sztrájk, így az jogszerű volt - állapította meg a Kúria, helyt adva a PDSZ ügyvédje által benyújtott felülvizsgálati kérelemnek. A bíróság azt is kimondta, hogy a szakszervezetek által meghirdetett sztrájkkövetelések is jogszerűek voltak, továbbá az érdekképviseleteknek adott igazat a munkabeszüntetés alatt szükséges, még elégséges szolgáltatások ügyében is – amibe nem tartozhat bele, hogy a pedagógusok sztrájk közben is tanítsanak, ahogy azt a kormány elképzelte.

Az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék ugyancsak jogszerűnek ítélte meg a pedagógusok kétórás figyelmeztető sztrájkját, ám másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla már másként döntött februárban: szerintük a sztrájk törvényellenes volt, mert annak időpontjában a jogszerűséget kimondó elsőfokú határozat még nem emelkedett jogerőre. Ezt az ítéletet változtatta meg a Kúria, kimondva: a figyelmeztető sztrájk a szakszervezetek által ajánlott még elégséges szolgáltatásokkal együtt - amely nem tartalmazta a sztrájk alatti tanítást - jogszerű volt, álláspontjuk szerint ugyanis az, hogy az elsőfokú döntés a sztrájk megkezdésekor még nem emelkedett jogerőre, nem vonja maga után automatikusan a figyelmeztető sztrájk jogellenességét. A döntés jogerős, a végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Nagy Erzsébet, a PDSZ választmányi tagja a Népszava megkeresésére azt mondta,

Az azóta megszűnt Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményben szögezte le, hogy a sztrájk jogszerűtlen, felszólítva a szakszervezeteket, hogy “tanúsítsanak jogkövető magatartást”. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig nemcsak törvénytelennek, hanem “politikai célúnak” nevezte a tanárok munkabeszüntetését. Szerinte a szakszervezeti vezetők “megtévesztették” a pedagógusokat. A Kúria végzése nyomán azonban kimondható, épp a kormány tévesztette meg a közvéleményt a törvénytelenség folyamatos emlegetésével.

Nagy Erzsébet szerint a Kúria végzése nagy segítség lesz számukra az Alkotmánybíróságon (Ab) és akár a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán is. A szakszervezet ugyanis alkotmányjogi panasszal fordult az Ab-hoz a köznevelési törvény májusban elfogadott, a sztrájkjogot súlyosan korlátozó módosítása miatt, amely egyebek mellett előírja, hogy az iskolákban sztrájk közben is meg kell tartani a tanórák 50 százalékát, érettségiző osztályokban pedig a 100 százalékát. Amennyiben az Ab-n nem járnak eredménnyel, a strasbourgi bírósághoz nyújtanak be keresetet.