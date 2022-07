Halmai Katalin (Brüsszel);

EU;

2022-07-05 07:00:00

Ötpárti határozat készült az Európai Parlamentben a magyar vétó ellen

A határozati javaslat hosszabb távon a nemzeti vétó megszüntetését és a minősített többségi szavazásra való áttérést javasolja adózási ügyekben.

El kell gondolkodni azon, hogy az Európai Unió végső lépésként Magyarország kihagyásával csatlakozzon a társaságiadó-minimumról szóló nemzetközi megállapodáshoz. Ezt is tartalmazza az Európai Parlament (EP) ötpárti állásfoglalás-tervezete “a globális adómegállapodásokat aláásó nemzeti vétókról”, amelyről szerdán szavaznak a képviselők. A határozati javaslat hosszabb távon a nemzeti vétó megszüntetését és a minősített többségi szavazásra való áttérést javasolja adózási ügyekben, hangsúlyozva, hogy az EU Szerződések erre most is lehetőséget adnak bizonyos esetekben.

Az OECD keretében létrejött egyezséget, amely 15 százalékban határozza meg a globális társaságiadó-minimumot, 137 ország támogatja. Az EU egységesen csatlakozna a megállapodáshoz, amihez minden tagállam egyetértése szükséges. Korábban Magyarország is a beleegyezését adta, júniusban azonban váratlanul vétót emelt az adómérték bevezetése ellen. A kormány gazdasági okokra hivatkozik, de nem sikerült meggyőznie az EP politikai csoportjait, amelyek az állásfoglalás-tervezetben felszólítják az érintett uniós intézményeket, hogy ne kezdjenek politikai alkudozásba a nemzeti vétójogukkal visszaélő tagállamokkal.

Emlékezetes, hogy korábban Lengyelország blokkolta az egyezséget, majd amikor Brüsszel feltételesen jóváhagyta a helyreállítási tervét, csatlakozott a konszenzushoz. A szavazásra bocsátandó dokumentum ezért is hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság és a kormányokból álló EU Tanács tartózkodjon a magyar nemzeti helyreállítási terv jóváhagyásától mindaddig, amíg Magyarország nem teljesíti a megszabott feltételeket, különösen a jogállamiság tiszteletben tartása és a korrupció visszaszorítása terén.

Az előterjesztés szerint a 15 százalékos adókulcs kivetésével egyedül az EU évente 64 milliárd euróval növelné társaságiadó-bevételeit. A vétók viszont azzal fenyegetnek, hogy állandósulnak a káros adózási gyakorlatok és társadalmi igazságtalanságok, olvasható a kereszténydemokraták, a szocialisták, a liberálisok, a Zöldek és a szélsőbaloldaliak által jegyzett szövegben.

Az Európai Parlament véleménye nem kötelezi az EU27-eket, mivel a képviselő-testületnek nincs döntési jogosítványa adózási ügyekben.