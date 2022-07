MTI-Népszava;

2022-07-04 20:59:00

Egy magyar rendszámú autó tulajdonosai is az észak-olaszországi jégcsuszamlás eltűntjei között lehetnek

Mario Draghi olasz miniszterelnök elmondta, az eltűntek listáját a katasztrófa helyszínéhez legközelebbi parkolóban hagyott, és azóta is üresen ott álló gépkocsik alapján igyekeztek összeállítani, köztük van egy magyar rendszámú.

Tizenhárom embert tartanak eltűntként nyilván az észak-olaszországi Dolomitok legmagasabb hegycsoportja, a Marmolada lejtőin a hétvégén bekövetkezett jégcsuszamlás nyomán – derül ki Maurizio Fugattinak, Trento autonóm megye kormányzójának hétfői tájékoztatásából.

A hegyvidéki Canazei városában rögtönzött sajtótájékoztatón szintén jelen lévő Mario Draghi olasz miniszterelnök elmondta, az eltűntek listáját a katasztrófa helyszínéhez legközelebbi parkolóban hagyott, és azóta is üresen ott álló gépkocsik alapján igyekeztek összeállítani.

A legutóbbi hatósági jelentések szerint az eltűntek között három külföldi van, mindhárman cseh állampolgárok.

Trento kormányzója elmondta, hogy eddig hét áldozatot találtak, és közülük hármat azonosítottak. Nyolcan sebesültek meg, két ember állapota súlyos. Utóbbiak esetében egy 67 éves német férfiról és egy 58 éves német nőről van szó, mindkettejüket intenzív osztályon kezelik.

A mentőegységek hétfő dél körül ideiglenesen felfüggesztették a kutatást a rossz időjárási körülmények miatt. A többnapos kánikula után megérkezett a csapadék, amely a szakemberek szerint tovább lazíthatja a jégfalat, de erős szelet és jégesőt is várnak.

Luca Zaia, Veneto tartomány kormányzója a sajtótájékoztatón közölte, hogy a rossz idő beálltáig harmincöt mentőegység kutatott az eltűntek után. "Tragikus a katasztrófa mérlege, azt hittük, a gyors mentéssel többeket tudunk megmenteni" – mondta Zaia. Megjegyezte, a jégcsuszamlás nagyságát úgy kell elképzelni, mintha „egy többemeletes, jégből épített lakóház zuhant volna végig a meredek hegyoldalon, mindent magával sodorva”.

A venetói katasztrófavédelmet vezető Gianpaolo Bottacin hozzátette, hogy amint lehetséges, drónokkal is folytatják az eltűntek keresését. Az olasz pénzügyőrség speciális helikopterei is a helyszínre érkeztek, ők berendezéseikkel képesek azonosítani a mobiltelefonokat több méteres mélységben is.

A vasárnap bekövetkezett jégcsuszamlást a rendkívül magas hőmérséklettel magyarázzák: szombaton csúcshőmérsékletet, 10 Celsius-fokot mértek a Marmolada csúcsán. A jégtábla Punta Rocca közelében tört le a Marmolada csúcsához vezető útvonal mentén. A mentők szerint tucatnyi embert temetett be a hó.