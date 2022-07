nepszava.hu;

Oroszország;hamburger;

2022-07-06 14:48:00

Rovarlábak és penész is felbukkant az orosz „McDonald's” hamburgereiben

Ugyanaz, de jobb - hirdeti a szlogen. A képeket látva joggal támadnak kétségeink.

Már egy ideje működnek azok az éttermek Oroszországban, amelyek az ukrajnai invázió miatt kivonult Mc'Donalds-éttermek helyén nyíltak meg.

Azonban több egységben finoman szólva is undorító meglepetésekben volt része a vendégeknek. A „Vkuszno i Tocska” (Finom, és kész) névre keresztelt lánc egyik éttermébe a minap ellátogatott a legismertebb orosz ellenzéki műsorvezető-politikus is, aki később a Telegramon osztotta meg tapasztalatait. Kszenyija Anatoljevna Szobcsak képein penészes, vagy éppen bogárlábakat tartalmazó hamburgerek is láthatók. Ő maga három ilyen esetről tud, s a vásárlói visszajelzések alapján azt feltételezi, jóval többen találhattak valamilyen gusztustalanságot a menüjükben. Ehhez képest relatíve enyhének tűnnek azok a panaszok, melyek a húspogácsák hiányáról, a lejárt szavatosságú sajtszószokról vagy a nem éppen friss sült krumpliról tanúskodnak – – írja a Daily Mail.