P. L.;Á. Z.;

MOL;Hernádi Zsolt;Horvátország;Washington;bíróság;ítélet;

2022-07-06 18:32:00

Pert nyert a Mol a horvát állammal szemben, csaknem százmilliárdos kártérítést kap

Horvátország nem tudta bizonyítani, hogy korrupció történt volna az INA ügyében

Kilenc éve tartó eljárás végére került pont azzal, szerdán a Világbank mellett működő választott bíróság kimondta,nem talált korrupcióra utaló jelet a Horvátország és Magyarország viszonyát évek óta feszélyező Mol-INA-ügyben. Horvátország nem tudta bizonyítani, hogy korrupció történt volna, a döntés értelmében 230-235 millió dollár (közel 100 milliárd forint) közötti összeget fizet a magyar olajtársaságnak.

A Mol 2003-ban, az INA privatizációja során szerzett 25 százalék plusz egy részvény mértékű részesedést a horvát olajvállalatban. 2009-ben a Mol megállapodást kötött a horvát kormánnyal, amellyel a Mol irányítói jogokat szerzett az INA-ban, és átvette a horvát vállalat gázüzletágát. Jelenleg az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a társaságban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.

A zágrábi gyanú úgy hangzott, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezér 2008-ban Ivo Sanader akkori horvát miniszterelnököt, a horvát állam a helyi energiaóriás, az INA második legnagyobb, de még mindig jelentős tulajdonosaként úgymond ennek fejében adta át az energiatársaság irányítási jogait a legnagyobb részvénycsomaggal rendelkező, bár 50 százalékot szintén el nem érő Molnak. Ivo Sanadert ebben az ügyben 8 és fél évre ítélték, az utána következő politikai vezetés pedig Hernádi Zsoltot is megtámadta a bíróságon. A Mol-vezért ezt persze tagadta, ettől függetlenül a horvát fél feljogosítva érezte magát, hogy ne tartsa be a korábbi szerződéseket, például a 2009. évi gázmegállapodást, ami sértette a Mol érdekeit. Az ügyben eljárások sora indult és a nemzetközi jog tekintélyét jelentősen aláásva Horvátországban rendre a horvát, Magyarországon rendre a magyar fél nyert. A Mol pozíciója azonban most már erősebb, „semleges bíróságok” esetén ugyanis eddig mindig a magyar olajtársaság győzedelmeskedett. A horvátok közben Hernádi Zsolt ellen elfogatóparancsot adtak ki.

Horvátország hat pontban támadta a Molt, de az ENSZ nemzetközi kereskedelmi bírósága, a genfi székhelyű UNCITRAL a horvát korrupciós vádakkal szemben minden pontban a Molnak adott igazat. A mostani ítéletet eredményező washingtoni befektetésvédelmi eljárás a Világbank égisze alatt működő nemzetközi befektetésvédelmi bíróság, az ICSID előtt zajlott. A horvát fél ebben az eljárásban sem tudta bizonyítani, hogy korrupció történt volna.

Figyelemre méltó tény, hogy Zdravko Marić horvát pénzügyminiszter ma délelőtt lemondott a pozíciójáról. Döntését hivatalosan nem indokolta meg, távozása azonban elég meglepő volt annak fényében, hogy az Európai Parlament tegnap nagy többséggel támogatta Horvátországban az euró bevezetését. A lépésnek és az ítéletnek ugyan nem biztos, hogy van köze egymáshoz, de nem is zárható ki.