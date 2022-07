Gulyás Erika;

2022-07-07 08:15:00

A kormány magukra hagyta a vasutasokat

A hároméves bérmegállapodás módosításával kerítettek pénzt, hogy a szombati Vasutasnapra kapjanak valamit a MÁV-csoport dolgozói, de az állam egy fillért sem adott – tudta meg a Népszava szakszervezeti forrásból.

A Vasutasok Szakszervezete (VSZ) százezer forintot kért a MÁV-csoport minden dolgozójának, de a kormány a háborús környezetre és a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva elutasította az igényüket. A vállalatcsoport munkatársai ugyanakkor elégedetlenek, mert a magas infláció miatt egyre kevesebbet ér a bérük, ezért a MÁV vezetése a cégnél működő szakszervezetekkel megállapodott arról, hogy az év végén kifizetni tervezett 350 ezer forintos juttatás egy részét már most megkapják a dolgozók. Meleg János, a VSZ elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy tegnap késő este aláírták a jelenleg hatályos hároméves bérmegállapodás módosítását, így

Attól függően, hogy a bruttó összeget milyen formában kérik az emberek, kétféle megoldás között választhatnak. Vagy nettó 150 ezer forint érkezik a számlájukra, vagy SZÉP kártyára kapnak 203 ezer forintot, ami segíti a nyaralásukat.

A legnagyobb vasúti szakszervezet vezetője hozzátette, hogy reményeik szerint így sem csak az eredeti megállapodásból fennmaradt 120 ezer forintra számíthatnak év végén a közlekedési cég dolgozói, mert majdnem kétezer álláshely betöltetlen a MÁV-csoportnál. Az ezekre a munkahelyekre ki nem fizetett bérekből Meleg János szerint lesz annyi bérmaradvány, hogy átlagosan további 150 ezer forint körüli összeget megkapjanak év végén a ténylegesen munkát végzők. Hogy ezt a pénzt pontosan kik és milyen formában kapják meg, arról később születik majd megállapodás a cég vezetése és a szakszervezetek között – tájékoztatta a Népszavát Meleg János. A VSZ elnöke hozzátette, hogy a bérmegállapodás módosítása mellett kötöttek egy foglalkoztatáspolitikai szerződést is, aminek értelmében egészségmegőrző szűrőprogramokat, a bajba jutottak segélyezését is támogatja a vállalat, valamint kiterjesztik a MÁV-évek és a MÁV-esély programokat is a vállalatcsoport minden tagjára. Így, ha valakit a nyugdíjhoz közel az egészségi állapota miatt munkavégzésre alkalmatlannak nyilvánítanak, felmentik a munkába járás kötelezettsége alól, de továbbra is megkapja a fizetését, amíg el nem éri a hivatalos nyugdíjkorhatárt. Ezzel a lehetőséggel eddig csak a MÁV dolgozói élhettek, a tegnapi egyezség értelmében azonban mostantól a MÁV-Start, a Volánbusz és a HÉV munkatársai is kaphatnak ilyen segítséget.