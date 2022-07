nepszava.hu;

Videón, ahogy baleset lett egy büntetőfékezésből az M0-son

Egy térfigyelő kamera felvételét osztotta meg Instagram-oldalán a Magyar Közút.

A felvételen egy, az M0-s autót belső sávjában történő büntetőfékezés látható, amit egy koccanás követett.

Az előzmények nem ismertek, így azt nem lehet tudni, hogy miért kakaskodott egymással a két sofőr, de ennek a végeredménye az lett, hogy két jármű összeütközött és megsérült. Tekintettel arra, hogy az M0-s autóút belső sávjában történt az incidens, rövid idő alatt torlódás alakult ki a gyorsforgalmi úton. Ugyanakkor néhány perc alatt kint volt a Magyar Közút útellenőre és a rendőrség is, akik gyorsan kiterelték a balesetezőket a leállósávra, hogy ne legyen még nagyobb torlódás. A társaság úgy értesült, mind a két sofőr elismerte, hogy hibázott.

A Magyar Közút azért hozta nyilvánosságra az esetet, mert ezzel is szeretné felhívni a figyelmet, hogy az egyik legértelmetlenebb és legveszélyesebb autós húzás a büntetőfékezés, mellyel nemcsak magukat, az autó esetleges utasait veszélyeztetik az ilyen járművezetők, hanem a közlekedés többi résztvevőjét is. Ráadásul egy kisebb koccanással több száz vagy ezer ember utazását is tönkretehetik.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy nem mellesleg bűncselekményről beszélünk, melyért akár három év szabadságvesztés is kiszabható - akkor is, ha senki sem sérül meg.