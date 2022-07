nepszava.hu;

2022-07-07 18:56:00

Karácsony Gergely: a fideszes polgármestereket is autósüldözéssel vádolja Gulyás Gergely

A kormánypártok által támogatott kerületek vezetőinek többsége ugyanis megszavazta az egységes fővárosi parkolási rendeletet.

Pokorni Zoltán, Borbély Lénárd, Bese Ferenc, Szabados Ákos és Szentgyörgyvölgyi Péter, valamennyien fideszes kerületi polgármesterek, akik megszavazták az egységes parkolást létrehozó rendeletet a Fővárosi Közgyűlésben, és akiket ezek szerint Gulyás Gergely autósüldözéssel vádol – írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

A főpolgármester arra reagált, hogy a csütörtöki Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette, hogy „Budapesten autósüldözés folyik”. Gulyás szerint ennek ez az újabb epizódja, hogy az új parkolási rendszer bevezetésével jelentősen nőnek a parkolási díjak. Azt hangoztatta, a főváros bűnösnek tekinti azokat, akik autóba „merészelnek” ülni.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a Fővárosi Közgyűlés június 29-i ülésén arról határozott, hogy a jelenlegi bonyolult, 27 féle parkolási zóna helyett átlátható, világos, négy zónatípusból álló egységes parkolási rendszert vezet be, és megemeli az óránkénti parkolási díjakat is szeptember 5-től. A jelenlegi parkolási díjak 175 és 525 forint között mozognak, míg az új szabályozás szerinti négy zónában a legolcsóbb 200, míg a legdrágább tarifa 600 forint lesz.

Karácsony Gergely a pénzzel kapcsolatban megjegyezte, „alighanem mindannyian jobban járnánk, ha a kormány tagjai nem ezzel, hanem – teszem azt – a forint zuhanásának megállításával töltenék drága idejüket.”