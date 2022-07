P. L.;

Theresa May;parti;Boris Johnson;bukás;Egyesült Királyság;

2022-07-08 15:05:00

Theresa May féktelen partiüzemmódba kapcsolt Boris Johnson bukása után (videó)

A korábbi brit kormányfő önfeledten fesztiválozott utódja lemondásának estéjén.

Áttáncolta Boris Johnson bukásának éjszakáját Theresa May korábbi brit miniszterelnök. A partizó exkormányfőről a Telegraph szerzett meg néhány videórészletet, amint éppen férjével a Henley Fesztiválon ropta Craig David „My Heart’s Been Waiting For You” című dalára.

A lap megjegyzi, hogy Theresa May jellegzetes táncmozdulatai nem ismeretlenek, még 2018-ban azzal került a címlapokra, ahogy az ABBA Dancing Queenjére lépdelt a toryk pártkonferenciáján.

A volt brit kormányfő a nap elején arról beszélt, hogy az új miniszterelnöktől a megosztottság felszámolását, az újraegyesítést várja, mind a párt szintjén, mind az ország szintjén.