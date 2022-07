nepszava.hu;

Öngyilkos lett az egyik leggazdagabb magyar

Nemrég a NAV is vizsgálódótt a júniusban még Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést átvevő Claessens Peternél.

Önkezével vetett véget életének a saját otthonában Claessens Peter, a 47 éves Somogy megyei agrárvállalkozó; a férfi halálhírét több hozzá közelálló személy is megerősítette – írja az mfor.hu, hozzátéve: a vállalkozó és testvérei a 32,4 milliárdos vagyonukkal az 55. leggazdagabbnak számítottak Magyarországon A 100 leggazdagabb listája szerint.

A Claessens-család cégét vezető Peter 1995 óta élt Magyarországon Somogyszob Nagybaráti-pusztán. A lap szerint az üzletember öngyilkosságához családi és üzleti nehézségek is egyaránt vezethettek. Megjegyzik, adócsalás miatt a NAV is vizsgálatot folytatott ellene, gyanúsítottként megtörtént a meghallgatása is, de vádat nem emeltek ellene.

Claessens Peter, idén júniusban a Külgazdasági és Külügyminisztériumban vette át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, amivel az agrárgazdaság területén végzett, „különösen az innovatív technológiák hazai alkalmazása terén nagy jelentőségű, több évtizedes munkáját ismerték el”. A kitüntetést Claessens Group Facebook-oldalán közölt fotó szerint Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő adta át.