Gulyás Erika;

közétkeztetés;

2022-07-12 06:00:00

Hetente drágul a közétkeztetés, beszerzési gondokkal és az inflációval is küzdenek a konyhák

A hatóság épp most készül az ágazat ellenőrzésére, hogy kellően változatos-e az étrend.

Már beszerzési gondok is nehezítik a közétkeztetést amellett, hogy az élelmiszerárak emelkedését szinte lehetetlen követni – értékelte az ágazat helyzetét a Népszavának az Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke. Pénzes Andrea úgy fogalmazott: a kedvezményes, hatósági áron kínált alapanyagokat még az önálló konyhát működtető nagy iskolák sem tudják a lakosságnak elérhető összegért megvenni. Ráadásul ma már egy héttel előre meg kell rendelniük például a csirkecombot, mert a beszállítójuk csak több helyről tudja beszerezni azt. Korábban egy-két napos rendelések mellett sem okozott nehézséget például az ő iskolájába egyszerre rendelt 170 kiló csirkecomb leszállítása. Miközben a konyhák ilyen gondokkal küzdenek, néhány hete kiderült: hamarosan népegészségügyi hatósági vizsgálatok elé nézhetnek a közétkeztetők. A kormány ellenőrizni akarja, betartják-e azt a jogszabályt, ami megszabja, milyen alapanyagokat milyen gyakorisággal lehet használni az iskolai menzákon, s mindezt úgy, hogy közben nem tudhatják, azon az áron érkezik-e meg az élelmiszer, mint amin megrendelték.

– Egy drága étkezési reform közepén jutottunk odáig, hogy az elszabadult infláció ellenére június végéig nem emelhettük a térítési díjakat – fogalmazott lapunknak a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke is. Schmidt Jenő hangsúlyozta, hogy

Ahol az önkormányzat külső szolgáltatótól rendeli az ételt, ott az alapanyagok drágulása miatt hónapok óta erősödik a cégek nyomása és már többnyire tárgyalnak is a díjak emeléséről. Tab polgármestere biztos benne, hogy még a nyáron több helyen is új vállalkozásokkal kötnek szerződést, ha nem tudnak megállapodni az emelés mértékéről.

Saját városa példáját hozva mutatott rá, hogy ott is új térítési díjakat kell megállapítani, ahol az önkormányzatnak saját konyhája van. Náluk ezer fős konyha működik, megnézik a kiadásaikat és szeptembertől várhatóan 30 százalékkal megemelik a nyersanyag normát, s egyben a térítési díjakat is. Emiatt azonban csak egy szűk körnek kell majd többet fizetni – tette hozzá a magyar települések nagyjából felét összefogó önkormányzati szövetség vezetője. Az ezer naponta elkészülő adag ételből 600 gyerekeknek jut, de teljes térítési díjat csak 15 százalékuk fizet. A szociális étkezést igénylő idősek között ennél magasabb arányban lehetnek azok, akiktől szeptembertől több pénzt kérnek. Ugyanakkor aki valóban segítségre szorul, az igényelhet ezután is szociális támogatást az étkezésre és lesz, aki után az élelmet teljes áron kifizeti az önkormányzat az intézmény fenntartójának, ahol él – vagyis sokszor saját magának. Arra pedig nagyon szigorú helyi rendelet vigyáz, hogy valóban csak a rászorulók kapjanak ingyenes vagy kedvezményes ellátást. A díjemelési tilalom az elmúlt másfél év megszorításaival együtt nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatokat – tette hozzá a TÖOSZ elnöke. Schmidt Jenő azt tanácsolja polgármester társainak, hogy mindenhol nézzék át a helyi rendeleteket és ha kell, szigorítsanak rajtuk, mert legalább annyi bevételt ezen a téren el kellene érniük, mint amennyi az étkeztetésre fordított kiadásuk.

Azt azonban nem tudni, mekkora összeget jelent ez egy településnek, mert a saját konyhán dolgozók béréhez egységesen 240 ezer forinttal járul hozzá az állam havonta, de a nyersanyagokhoz és a konyhák üzemeltetéséhez az önkormányzat adóerő képességének függvényében ad támogatást. Az Élelmezésvezetők Országos Szövetsége azért küzd, hogy szülessen egy minimum normatíva, ami alá nem mehet egy közétkeztető cég vagy önkormányzati konyha alapanyag és működési támogatása. A szervezet tagjai nemrég legalább 550 forintot tartottak reálisnak személyenként. Ma van olyan falu, ahol 350 forintból kell kihozni egy óvodás tízóraiját, ebédjét és uzsonnáját, ami lehetetlen. A Szövetség elnöke, Pénzes Andrea most reálisnak tartja a Schmidt Jenő által szükségesnek mondott 30 százalékos díjemelést, de nem tudja, elég lesz-e még a szeptemberi iskolakezdéskor is, hiszen másfél hónapja még a 22 százalékos díjemelés is elegendőnek tűnt. A TÖOSZ elnöke szerint ősszel általánossá válhat az országban, hogy háromszori étkezés esetén a közétkeztetés teljes áron számolt térítési díja eléri az ezer forintot.