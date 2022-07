nepszava.hu;

Tállai András;Kocsis Máté;adózás;

2022-07-12 16:24:00

Tállai András megmagyarázta, miért kellett 24 óra alatt átverni a kata módosítását a Parlamenten

Kocsis Máté pedig mindenkit arra kér, ne dőljön be a „baloldali hergelésnek”, mert marad ez az adónem.

Érdekes logikával rukkolt elő a kata új szabályozásának megszavazása előtt a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Az ellenzéki képviselők közül ugyanis sokan felrótták a kormánynak, amiért egy nap alatt fogadtatják el a módosításokat.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy a kormány 2021-ben módosította az átalányadózást, ami a politikus szerint meg fog felelni a nyugdíjasoknak, a háziorvosnak, a cipésznek, a masszőrnek. Reagált azokra az ellenzéki felvetésekre is, miszerint a mostani törvény elfogadása után többen elmennek az országból. „Semmiképpen nem javasolnám nekik, hogy elmenjenek ebből az országból, mert bármelyik országba mennek, mindenhol magasabb adózással fognak találkozni, több társasági adót fognak fizetni, több személyi jövedelemadót fognak fizetni, és több munkaadói járulékot fognak fizetni” - fogalmazott. Végezetül pedig azt mondta, vissza fogja szorítani a feketegazdaságot a módosítás, s nem növeli azt.

A Fidesz frakcióvezetője azt hangoztatta, senki se dőljön be a „baloldali hergelésnek”, mivel marad a kata, mint adózási forma. „Mi szívesen részt vennénk abban a vitában, amiben önök az elmúlt tíz évben érdemi álláspontot képviseltek, de még soha nem akarták, hogy legyen kata adózási forma Magyarországon soha. Amikor benyújtottuk, akkor is ellenezték, hogy az eredeti szándékokhoz visszatérjünk, azt is ellenzik. Lényegében mindegy, hogy mit csinálunk, az a lényeg, hogy önök ellenezhessenek valamit. Na, ezért kaptak ki április 3-án” - fogalmazott Kocsis Máté.