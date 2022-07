Gál Mária;

Izrael;Joe Biden;

2022-07-12 22:56:00

Izraelben kezdődik a Biden vizit

Az amerikai elnök 40 órás látogatása során nemcsak az izraeli, hanem a palesztin vezetőkkel is tárgyalni fog.

Szerdán este érkezik Izraelbe Joe Biden. Az amerikai elnök 40 órás látogatása során nemcsak az izraeli, hanem a palesztin vezetőkkel is tárgyalni fog, majd pénteken tovább utazik Szaúd-Arábiába, ahol kilenc arab állam vezetőivel egyeztet, főképp az háború okozta olajválság megoldási lehetőségeiről.

Izrael napok óta készül a vizitre, Biden látogatása miatt „történelmi” események sora zajlott. A június végén kinevezett Jair Lapid miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Mahmúd Abbász palesztin elnökkel a Biden vizit alatt szükséges biztonsági koordináció szükségességéről és az iszlám áldozati ünnep, az Íd-al-Adha alkalmából jókívánságait fejezte ki. 2017 óta ez volt az első telefonbeszélgetés egy izraeli miniszterelnök és a palesztin elnök között. Igaz, az izraeli Walla hírportál szerint ezt a kapcsolatfelvételt is Washington sürgette. Felhívta a palesztin elnököt Jichák Herzog államfő is, csütörtökön pedig Beni Gantz védelmi miniszter személyesen tárgyalt Ramalahban Abbásszal a biztonsági koordinációról.

Nyitott kérdések így is maradtak. Washington elutasította azt az izraeli kérést, hogy Joe Biden péntek délelőttre tervezett látogatásán a kelet-jeruzsálemi Augusta Victoria palesztin kórházban az izraeli kormány tisztviselői is részt vehessenek. Kelet-Jeruzsálem annak ellenére diplomáciailag kényes ügy Washington számára is, hogy Donald Trump 2017 decemberében elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának, a Biden-kormányzat pedig nem vonta vissza a döntést. Azóta az izraeli kormány tisztviselői csatlakoznak az amerikai tisztviselőköz kelet-jeruzsálemi látogatásaik során, Izrael ezt szuverenitás kérdésnek tekinti.