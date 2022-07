nepszava.hu;

2022-07-12 20:13:00

Tom Jones rosszul lett, elmarad a mai budapesti koncert

A turné sajtófelelősei is megerősítették, hogy a 81 éves sztár nem érezte jól magát.

Rosszul lett budapesti koncertje előtt Sir Tom Jones, a walesi énekeshez orvost hívtak – tudta meg az Index. A Surrounded by Time című turné sajtófelelősei is megerősítették, hogy a 81 éves sztár nem érezte jól magát.

A koncertet 2022. augusztus 16-án pótolják. Sir Tom Jones nevében a rendezők hangosbemondón magyarul és angolul is elnézést kértek a közönségtől, és jelezték, hogy az énekes is nagyon várja, hogy újra találkozzanak. A megváltott jegyek az augusztusi koncertre is érvényesek.

Tom Jones Surrounded by Time című turnéja keretében érkezett Budapestre, a korábban tervezett, de a háború miatt elmaradó kijevi koncertje helyett. Az énekes turnéja június közepén indult, és több mint ötven helyszínt érint Európában és Amerikában.