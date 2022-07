Szalai Anna;

Budai Vár;

2022-07-15 06:30:00

Véglegesíthetik a turistabuszok kitiltását a Várból

Állandósítanák azt a korlátozást, amivel távol tartják a budai Várba turistákat szállító nagybuszokat – tudta meg lapunk. A Halászbástya helyett irány a Városliget.

Eddig csak átmeneti intézkedésnek tűnt az, hogy a Várba vezető Hunyadi útról – közműépítkezésre hivatkozva, magasságkorlátozást bevezetve – kitiltották a turistabuszokat. Lapunk értesülése szerint azonban véglegesíthetik ezt a korlátozást. Mindeközben egy másik Várba vezető útvonalat is most ellehetetlenítettek: a Palota utat egyirányúsították, egy szakaszán pedig 3,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be. Mindez együtt sok turista számára teszi nehezen megközelíthetővé, vagy elérhetetlenné a Várat.

„Teljesen váratlanul érte a szakmát, ezekre programokra jellemzően 1-2 évvel korábban leszerződnek utazásszervezők” – berzenkedett Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke. Mint mondta a Várba busszal felvitt turisták zöme a szállodahajókkal érkező, zömében nehezen mozgó idősebb ember, akik nem tudnak oda felsétálni. Számukra nem megoldás a BKV-busz, a várba vivő lift kapacitása pedig kevés ehhez. Az utaztatók egy része most kisbuszokkal, esetenként taxival szállítja fel az utasait, ami sokkal nagyobb környezetterhelés szerinte, mint a legkorszerűbb turistabuszok használata. Ráadásul ez jelentősen megemeli a költségeket, illetve a program idejét, ami könnyen ütközhet például a Parlamentbe foglalt látogatási idejével. A cégek közül jó néhány éppen ezért egyszerűen kihagyja a programból a Halászbástyát és a Mátyás templomot, helyette inkább a Városligetbe viszi a csoportokat.

Utóbbi kapóra jöhet a Liget projektnek, amely ígérete szerint Budapest turistamágnese lesz. A múzeumi negyedet megálmodó Baán László a Néprajzi Múzeum átadásakor elismerte a Népszavának, hogy a nemzetközi turisztikai vonzerő korábban ígért növekedése még nem mérhető, de ezt a járvány hatásának tudta be. A látogatószám növeléséhez mindenesetre kapóra jönnek az átirányított turistabuszok. S ha végleg kiszorulnának a buszok várból, akkor ez a hatás megsokszorozódhatna. S erre most van esély.

A bérlakástörvényt benyújtó, de az országgyűlési választásokon az ellenzéki jelölt Csárdi Antallal szemben alulmaradó Böröcz László fideszes politikus szerint „nincs helye a turistabuszoknak Budavár belső utcáin”. A közösségi portálon megosztott posztja szerint a megoldást az jelentené, ha nem engednék behajtani a turistabuszokat a belső utcákba és csak a kerület peremén tehetnék le az utasokat.

A kitiltás ügye napirendre került a budavári önkormányzat június végi utolsó, maratoni hosszúságú testületi ülésén is. Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő azt indítványozta, hogy tiltsák ki a Várból, sőt a kerület – néhány fő utat kivéve – egészéből a turistabuszokat. Az áthaladást csak a kerület peremén biztosítsák, vagyis véglegesítsék a közműépítés miatt előállt helyzetet. A vitában a párbeszédes V. Naszályi Márta polgármester azzal érvelt, hogy ez sokkal komplexebb probléma annál, hogy egyetlen tiltó rendelettel megoldhatnák. Éppen ezért készült egy sok tényezőt figyelembe vevő terv, amit ugyan a Mészáros utcai tervezett buszparkoló miatti tiltakozás nyomán félre kellett tenniük, de továbbra is dolgoznak a megoldáson. Ennek érdekében létrehoztak egy kerekasztalt, amelynek munkájában a kerületi és a fővárosi önkormányzat mellett a Várkapitányság, valamint az érintett szakmai szervezetek és érdekképviseletek is részt vesznek.

Csobánczy Gábor DK-s alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy egy elkapkodott tiltás súlyos következményekkel járhat nemcsak a kerület, de akár egész Budapest idegenforgalmára, könnyen lehet, hogy a nehezen megközelíthető vár helyett más programra viszik a fővárosba érkezőket, márpedig ez sok kerületi vállalkozót tenne tönkre.

A vitában előkerült az a régi felmérés is, miszerint a buszokkal felhozott turisták nem sokat költenek a Várban, lévén átlag 47 percet töltenek el ott. Régi vád az is, hogy a leginkább érintett senior turisták szállodahajókkal érkeznek Budapestre, márpedig belőlük nem sok haszna van a városnak, hiszen se szállást, se étkezést nem vesznek igénybe.

„Ezek a 3-4 órás városnézések, csupán figyelem felkeltését szolgálják. A részt vevők többsége később visszalátogat az érintett helyekre. Budapest rengeteget veszítene a versenyképességéből, ha a Dunán járó szállodahajók nem jönnének el idáig, hanem mondjuk Pozsonyban vagy Bécsben fordulnának vissza. Ezek a városok nagyon lobbiznak ezért és a turistabuszok várbeli kitiltásával nagyot javulnának a pozícióik, hiszen a Halászbástya az egyik fő attrakció – vetette ellen Erdei Bálint, aki el tudná fogadni, hogy a Vár és a belváros szűk utcáiból kitiltsák a buszokat, ha lenne mellette egy alternatíva. Ők is több javaslatot is letettek már, részt vesznek a kerekasztal munkájában is. A lényeg a tervezhetőség és a kiszámíthatóság lenne.

Böröcz László Gulyáson keresztül benyújtott javaslatát végül nem fogadta el a testület. Megszavazta viszont az ellenzéki Varga Dániel előterjesztését, amely a kerületben élők védelme érdekében a turistabuszok több pontos korlátozását indítványozta. Felszólították a kerületi közterület-felügyeletet, hogy a jelenleginél szigorúbban lépjenek fel a Várba felvezető Hunyadi János úton szabálytalanul parkoló, motort járató buszokkal szemben, az esetlegesen megkopott forgalomtechnikai felfestéseket javítsák ki, valamint felkérték a polgármestert, hogy terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a Hunyadi úti 3,5 méteres magasságkorlátozás véglegesítésére vonatkozó javaslatot. A korlátozás alól külön engedéllyel felmentést kaphatnának például a szállodák.

– Ha ehhez nem társul alternatív útvonal bevezetése, akkor ez a turistabuszok kitiltásával egyenértékű – summázta a fentieket Erdei Bálint, aki kissé meghökkent azon, hogy erről eddig nem tájékoztatták őket, de továbbra is bízik benne, hogy találnak megfelelő megoldást.

„A Fővárosi Közgyűlés várhatóan augusztus végi ülésén tárgyalja a védett övezetek behajtási rendszerére vonatkozó előterjesztést. Ebbe beilleszthető a Hunyadi János úti magassági korlátozás. Az viszont még kérdéses, hogy a kivételes behatásokat lehetővé tévő engedélyekről is a rendelet keretében döntünk, vagy ez a Budapest Közút felelőssége lesz” – válaszolta a Népszava kérdésére V. Naszályi Márta, aki fontosnak tartja, hogy a kerületieket ne tegyék ki a napi 300-400 busz áradatának, de azért a vári turizmus se lehetetlenüljön el. A júniusban bevezetett korlátozások miatt ugyanis 70 százalékkal esett vissza a Halászbástya, illetve a vári vendéglők és boltok forgalma.

A budavári polgármester jónak tartja Bécs és Barcelona gyakorlatát. Annak egyfajta honosított változata jó köztes megoldás lehet, eszerint a buszok ütemezetten, időben széthúzva, üresjárat nélkül jöhetnének fel a Várba. Ez időt adna a szakmának arra, hogy felkészüljön a teljes kitiltásra.