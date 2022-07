T.A.;

2022-07-16 17:52:00

Csak kérdések vannak az Orbán-kormány bejelentése után

Miután a szerdai kormányinfón bedobták az energia-veszélyhelyzet kavicsát a tóba, az egyre nagyobb hullámokat vet. I

zzanak a szerkesztőségi telefonok, érkeznek az e-mailek, kérdések tucatjait teszik fel az olvasók, és mindenki saját szemüvegén át nézi a rá váró sötét jövőt, a gáz- és áramszámlák augusztustól való emelkedését. Van, aki arra keresi a választ, hogyan kezeli majd a kormány, hogy ő nyáron gyakorlatilag nulla gázt fogyaszt, a fűtési idényben pedig éppen annyit, hogy összerázva kijön a havi 144 köbméteres átlagfogyasztás.

Különösen aggasztó számára, hogy több hírforrás is havi alapú elszámolást vetít előre, így az év felében biztosan túllépi az átlagot és az azt meghaladó részre ráverik a hat-nyolcszoros drágulást. A mendemonda alapja egy kormányzati közlemény nehezen értelmezhető mondata, amely szerint: „Az új szabály augusztus 1-től lép életbe, ezt követően is az előzőleg megállapított éves átlagfogyasztásra lesznek kiállítva a számlák.” Ha valóban a korábbi fogyasztást veszik alapul, az azt jelenti, hogy esélye sincs takarékoskodni annak, aki a drágulás ismeretében megtenné. Igaza lehet annak az olvasónak, aki ezt kommentálva megjegyezte, hogy ez az emberek átverése és pénzbeszedés. Ez utóbbit látszik erősíteni László Csaba, korábbi pénzügyminiszter is, aki a Klubrádiónak azt nyilatkozata, nagyon nagy bajokat lát a költségvetésben, a pénztelenség odáig fajulhat, hogy az IMF-hez, illetve az Unióhoz fordulhat a kormány segítségért.

Más amiatt aggódott, de nem lelt rá megnyugtató választ, hogy ő csak áramot használ, így kaphat-e nagyobb kedvezményt, hasonlóan ahhoz, aki mindkét energiafajtát használja. A napelemesek sem tudják, változik-e az elszámolási rend. A társasházak pedig végképp tanácstalanok, hiszen számos fogyasztói rész nincs szétválasztva se gázból, se áramból, itt is útmutatóra várnak, de hiába. És nincsenek egyedül.

Alig 15 nap múlva érkezik rezsicsökkentés csökkentése és míg a kérdőjelek szaporodnak a válasz rubrika változatlanul üres. Hiába beszélt a HírTv-ben Németh Szilárd rezsibiztos, és lengette be az esetleges kivételek lehetőségét, se híre se hamva jogszabálynak, ami ha nem is tenné elfogadhatóvá a kapkodó kormányzati döntéseket, de legalább mérsékelné valamelyest a megválaszolatlan kérdések számát.