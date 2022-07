nepszava.hu;

2022-07-17 18:55:00

Tíz évig „nem nyilvános” az augusztus 20-i ünnepség költsége

A tavalyi programokra közel 12 milliárd forint közpénzt költöttek el. Az idei tűzijáték elleni petíciót már több mint 100 ezren írták alá.

A szokásos indoklással utasította el a Magyar Turisztikai Ügynökség az augusztus 20-i tűzijáték és programok előzetes költségbecslésének közlését. Eszerint „döntés megalapozását szolgáló adatokról” van szó, amelyek 10 évig nem nyilvánosak – írja az Átlátszó a Párbeszéd Magyarországért közadatigénylése nyomán kapott válasz alapján.

A párt az általa feltett kérdésekre a portál által üzemeltetett KiMitTud közadatigénylő weboldalon kapott választ.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szerint „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített,

Mint írják, némi támpontot adhat azért a Nemzeti Kommunikációs Hivatal közbeszerzési eljárásának egyik részlete, amelyet a K-Monitor szúrt ki. Ebben az áll:

A K-Monitor szerint azonban ez valószínűleg csak a rendezvény előkészítése, a nagyobb kiadás ugyanis a 3. negyedévre esik.

Idézik továbbá a július 14-i beszámolót a Szent István-napi programsorozat biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs első üléséről. Ebben Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárra, a testület vezetőjére hivatkozva azt írták,

Mindeközben már több mint 100 ezren írták alá a Szabad a Hang oldalán a tűzijáték ellen indult petíciót. A kezdeményezők egyebek között azt írják: „Magyarországon napról napra drágulnak az alapvető élelmiszerek. Nő az infláció. Folyamatosan romlik a forint”.

„A kormány a választásokat megelőző kampányidőszakban rengeteg pénzt osztogatott el, amelynek következtében most óriási a hiány az államkasszában. Újabb adók kerültek kivetésre, amelyeket az érintettek a lakosságra hárítanak át, míg elkezdődtek a megszorítások is. Mindeközben a kormány idén is sok száz millió forintot költene augusztus 20-án tűzijátékra” – érvelnek.

A portál felhívja a figyelmet ezenkívül a „Dehogy megyek tűzijátékra” című Facebook-eseményre is, amelynek immár 94,5 ezer érdeklődője van.

Az Átlátszó emlékeztet arra, hogy tavaly szintén közadatigényléssel derítette ki, hogy 2021-ben