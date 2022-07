Csákvári Géza;

filmforgatás;

2022-07-19 17:24:00

Amennyire kirívó, annyira zseniális

Szeleczki Rozália rendező első nagyjátékfilmje, a Cicaverzum egy harmincéves lányról, Fániról szól, aki a múltja miatt már rég lemondott a szerelemről, ám egy napon elkezd neki udvarolni egy fekete macska. Az egyik forgatási napon kérdeztük az alkotókat.

„Egy barátomnál voltam látogatóban, akinek van egy macskája. Amikor leugrott a boltba, azzal viccelődött, hogyan fog nekem a cica udvarolni, amíg ő nincs ott. De az is meghatározó élmény volt, amikor ugyanez a macska egy másik alkalommal megvigasztalt. Valamit tudnak a macskák” – árulja el Szeleczki Rozália a film ötletének megszületésének ihletett pillanatát, jelesül, hogy mi lenne, ha egy nő és macska titkos viszonyt folytatna egymással.

„Azt mondtam, hogy csináljuk, végre valami igazán eredeti, illetve Rozival már kétszer is dolgoztunk együtt korábban, így nem volt nehéz döntés” – érvel Törőcsik Franciska színésznő, aki a történetben a macskával romantikázó fiatal nőt játssza el. Hangsúlyozva, hogy már a forgatókönyv írása során is bevonták az ötletelésbe, így segíthette a rendezői vízió megvalósítását.

A személyes indíttatású mesében a fekete kandúrt egy Nyugi nevű cica alakítja, akinek két dublőre is van. Mindegyik macska másban profi. Nyugi például nyugodtan tud ülni, Hopi mászkál és ugrabugrál, Bagira pedig speciális feladatokra is képes, például kérésre lefeküdni. A rendező egyébként hozzáteszi, a közeliken egy macska pofiját láthatjuk majd, és hogy legszívesebben a sajtónak azt kommunikálná, hogy megtalálta az egyetlen beszélő macskát a Cicaverzumhoz. Ám, hogy ezt mennyire komolyan gondolja Szeleczki Rozália, hogy a vásznon ez így is lesz, mutatja, hogy Patkós Márton, aki a kandúr szinkronhangja, a forgatáson együtt játszik a macska-színészekkel és hozzájuk igazítja a szövegét. Például, ha az állat elfordul, akkor ő ezt beépíti, így élőben megoldják az efféle „eseményeket”. „Próbálom az eredeti szöveget és az improvizációt közös nevezőre hozni és az összes forgatási napon jelen lenni. Ezt így kell csinálni, nem két nap alatt felmondani az utószinkronban” – avat be Patkós Márton.

„Minél abszurdabb, hovatovább őrült egy ötlet, annál jobban szeretem, nem kedvelem a közhelyes sztorikat” – mondja Kemény Zsófia forgatókönyvíró, aki Szeleczki Rozáliával együtt jegyzi a készülő film szkriptjét. Noha bevallása szerint Kemény Zsófia inkább kutyás, de nagy örömmel vetette bele magát a munkába, mert végre egy eredeti történet elmesélésében vehet részt. És persze afféle bűnös szenvedélye, hogy nagyon kedveli azokat a filmeket, melyekben háziállatok emberi közegben élnek és beszélnek.

A forgatáson meglesett jelenet kapcsán, melyben Mihály szemére veti Fáni, hogy épületeket kell megmentenie, a kérdésre, hogy a mi a konfliktus háttere, a férfit alakító Polgár Csaba annyit elárul: ő a modernizációban hisz, a régi építményeknek modern funkciót társító személettel rendelkező szakember, és amit láttunk, az két alkotó ember vitája. A tippem, hogy nőcsábász cica mellett annak gazdája, a Hollandiából visszatérő Mihály, aki az építész irodában kolléga és mindemellett Fáni szomszédja is egyben, voltaképpen involválódik az érzelmek tengerébe, Polgár Csaba annyit árul el: bizonyos szinten létrejön egy szerelmi háromszög, de nem teljesedik ki, a karakter afféle Pilátus a krédóban formában van abban jelen. „Egy macskával kell versengeni Fáni szerelméért, ami nem hétköznapi dolog. Nagyon szórakoztató ebben a filmben szerepelni” – húzza alá Polgár Csaba.

„Ez a harmadik inkubátor filmem, mely azzal jár, hogy üzletileg igen nehéz konstrukcióban kell alkotni, de kortárs történeteket elmesélni és mai problémákra rámutatni leginkább e program keretei között lehet” – teszi már hozzá Iványi Petra producer, aki korábban több osztály supervisor producere volt a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, így korán szakmai kapcsolatba került a fiatal titánokkal, így Szeleczki Rozáliával is. A Cicaverzum alapötlete amennyire kirívó, annyira zseniális a producer szavai szerint. A film tartalmaz ismert elemeket a romantikus komédia műfajából, de kellőképpen meg van tekerve ahhoz, hogy majd a moziban a néző ne érezze magát a kilencvenes években.

Úgy legyen!

Infó:

Cicaverzum

Tervezett bemutató: 2023