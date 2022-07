Varga Péter;

2022-07-18 18:06:00

Rendszerszintű kudarcról ír az uvalde-i iskolai lövöldözésről készült jelentés

A kezdetektől fogva kérdés volt, vajon mi lehetett az oka, hogy az uvalde-i iskolai lövöldözéshez kirendelt rendőrök sokáig semmit sem tettek. A vizsgálat ,,rendszerszerű kudarcról” beszél.

Ha nem lett volna olyan szörnyű a történet, azt lehetne mondani, kabaréba illő jeleneteket is előadtak a rendőrök az uvaldei lövöldözés során. Mint ismeretes, minden idők egyik legsúlyosabb - harmadik legtöbb áldozatot követelő - iskolai lövöldözése történt május 24-én a texasi Uvalde-ban, a Robb Általános Iskolában: 19 diák és két tanár halt meg, további 17 ember megsebesült, amikor a 18 éves elkövető AR-15-ös sorozatlövő puskájával lövöldözni kezdett. Az áldozatok száma azért is volt ilyen magas, mert a helyszínre érkező rendőrök több mint egy óráig semmit sem csináltak. Tehetetlenségük általános felháborodást keltett, az ügyben vizsgálatot indítottak. A texasi képviselőház által felállított bizottság vasárnap adta ki 77 oldalas jelentését az ügyről.

A legfőbb megállapításuk, hogy sok-sok rendfenntartó erőtől érkezett mintegy 400 ember a helyszínre, de munkájukat ellehetetlenítette a koordináció hiánya. A műveletben résztveveő különféle fegyveres erők tagjai elmondták, azt feltételezték, hogy az Uvalde-i iskolakerület rendőrfőnöke, Pete Arredondo a parancsnok, de ő nyilvánosan is azt állította, hogy személy szerint nem így gondolta. A fegyveresek mindenesetre több mint egy órát vártak, mielőtt cselekedni kezdtek, míg végül a szövetségi határőrök lelőtték a tömeggyilkost. A napvilágot látott egyik részlet szerint az állami közbiztonsági osztály egyik tisztje azt mondta az iskola előterében gyülekező társainak: “Ha vannak gyerekek ebben az osztályteremben, akkor be kell mennünk”. Mire azt a választ kapta: “Bárki is a főnök, először ezt ki kell tervelnie”.

Az ilyen akciókban részt vevőket - függetlenül attól, milyen szervezethez tartoznak - évtizedek óta arra képezik ki, hogy az “aktív lövöldözőket” olyan gyorsan ártalmatlanítsák, amilyen gyorsan csak lehet, akár saját maguk hozva döntéseket még akkor is, ha csak nagyon halvány remény van arra, hogy megmenthetnek néhány életet. “Ebben az incidensben senki sem kezdeményezte, hogy saját kezébe vegye a vezetést. A nyilvánvaló káosz ellenére a tisztek egyike sem kereste meg az Uvalde-i iskolakerület parancsnokát - vagy másvalakit, akiről feltételezhető lett volna, hogy utasításokat adhat ki -, hogy jelezze a hiányát és a szükségességét egy irányítói posztnak, és hogy ehhez felajánlja segítségét” - áll a jelentésben.

Pete Arredondo lemondott a városi önkormányzatban betöltött pozíciójáról, miközben vizsgálatot kezdtek ellene a nem megfelelő rendőri fellépés miatt, de a többi szervezet vezetője ellen is, mert nem töltötték be a tehetetlensége miatt keletkezett űrt. Ha lett volna egyértelműen felelős parancsnok az iskolán kívül - állapítja meg a jelentés -, akkor az egész dráma hamarabb véget érhetett volna, a rendfenntartók gyorsabban megtalálhatták volna az elkövetőt. Don McLaughlin, Uvalde polgármestere a jelentés megjelenése után azonnal szabadságra küldte a város rendőrfőnökét, Mariano Pargast, és felkért egy szakértőt, hogy vizsgálja ki szerepét a lövöldözés idején.

Az már eddig is kiderült, hogy nagy volt a káosz, és nem működött a kommunikáció. Arredondo kezdetben nem hitte el, hogy valóban lövöldözés zajlik dacára annak, hogy egy tanuló bentről hívások sorozatával jelezte azt az egyik osztályteremből. A bizottság ráadásul úgy találta, hogy nem csak ő, hanem a többi tiszt egyike sem cselekedett a helyzetnek megfelelően. Arredondo például igyekezett kulcsot szerezni az egyik osztályteremhez, miközben senki sem ellenőrizte, zárva van-e egyáltalán. Legalább egy osztály, ahol a lövöldöző megfordult, ,,feltehetőleg” nem volt zárva, de senki nem hívta az iskola elöljáróit, hogy érdeklődjön a kulcsok iránt. A bizottság hibáztatja az iskolát is, miután kiderült, a belső ajtók nem voltak zárva, ez legalább lelassíthatta volna az elkövetőt. Nem működött az iskola vezeték nélküli internetje sem, az igazgató nem adott tájékoztatást a fenyegető veszélyről a belső hálózaton. A jelentés szerint a minden részletre kiterjedő vizsgálat lefolytatása még hónapokig, évekig is eltarthat.