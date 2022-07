Marnitz István;

benzin;benzinár;üzemanyagár;

2022-07-19 10:00:00

Drága a piaci üzemanyagunk, a hetek óta már legmagasabbak közé tartozik az ára

Míg a 480 forintos hazai hatósági benzin- és gázolajár a térségben értelemszerűen a legalacsonyabb, az átutazókat érintő piaci tarifák már az élmezőnybe tartoznak.

A térségben hetek óta már legmagasabbak közé tartozik a hazai üzemanyagár a Cargopedia.hu adatbázisa szerint. A környező hét ország átlagáraival összevetve 752 forintjával a hazai piaci benzinár jelenleg az ötödik legmagasabb. Csak Szlovákia, Horvátország és Ausztria drágább 770, 807 és 847 forintos átlaggal. A mintegy 788 forintos magyar piaci gázolajár a harmadik legdrágább, amit csak Ausztria és Horvátország ver 844-847 forinttal. A hazai utazók szempontjából kifejezetten aggasztó, hogy a horvát üzemanyag-árak az eleve nem alacsony, felső-középmezőnyből a múlt héten a legmagasabbak közé kerültek.

Pedig június első hetében a hazai benzin- és gázolajárak az adatbázis szerint még verték a térség összes államát, beleértve az „örök legolcsóbbnak” számító Ukrajnát is. Ebbe az átlagba viszont nyilván beleszámítottak még a 480 forintos hatósági áras tankolások is. Ám az alapvetően a nemzetközi fuvarozókat segítő oldal ekkor láthatólag módszertant váltott. Így június eleje óta az adatbázisban Magyarország mellett már nem a hatósági, hanem a piaci üzemanyagárakat tüntetik fel. A külföldiek és - a mezőgazdasági gépeket leszámítva - a 7,5 tonnánál nehezebb hazai járművek ugyanis csak piaci áron tankolhatnak. A módszertani váltás mindazonáltal rögtön a legdrágábbak közé repítette Magyarországot. Június második felétől Ausztria mögött általában nálunk volt a második legdrágább a piaci árú tankolás. A hónap fordulóján a térségben egyenesen nálunk került a legtöbbe a gázolaj.

Magyarország és a vele határos hét állam közül a benzinár terén visszavette az elsőséget Ukrajna, ahol most 687 forintért mérik az üzemanyagfajtát. Igaz, ez most aligha növeli a háborúban álló ország vonzerejét az utazgatni vagy épp szállítani vágyók körében. E téren a második helyezett mostanság váltakozva Szlovénia, Szerbia és Románia. A gázolajat a térségből az elmúlt hetek során Szerbiában mérték a legkevesebbért, azelőtt, illetve azóta pedig Szlovénia a nyerő választás, ahol egy liter most 758 forint. A második helyezett felváltva Szerbia, Ukrajna vagy Románia.

Európa 42 államát tekintve a legolcsóbbak hagyományosan a benzint és a gázolajat is mintegy 333-343 forintért mérő oroszok, a 384 forinton álló beloruszok, illetve Málta, ahol a benzin és a gázolaj literje átlag 541-488 forintba kerül. A magyar piaci ár európai viszonylatban a középmezőnybe tartozik, amennyiben a benzin- és a gázolajár 42-ből a 18. és a 22. Bár a legdrágább államokban az üzemanyagok átlagos literára ismét ezer forint alá süllyedt, a benzinért a dánok és a görögök most 946, a norvégok 963, az izlandiak pedig 992 forintot, a gázolajért pedig Svájcban 957, Izlandon 979, Svédországban pedig 981 forintot kérnek átlagosan literenként.

Bár a Cargopedia – minden európai államra kiterjedő – felmérése elsősorban Magyarország versenyképességére – illetve annak alacsony szintjére – világít rá, kétségkívül létezik más módszertani megközelítés is. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – és így rajta keresztül az Eurostat – a jelek szerint valamiféle, a 480-as ársapkásokat és a piaci árat fizetőket is figyelembe vevő, súlyozott átlagot közöl. Eszerint most a hazai benzin 492, a gázolaj pedig 576 forinton állna. Utóbbin sokkal inkább tükröződik a piaci áron tankolók átlag-emelő hatása.

Mindezekből a 480-as hatósági árra jogosultak számára változatlanul az következik, hogy a környező államokban literenként akár háromszáz forinttal is drágább lehet az üzemanyag. Tehát a hazai autósoknak érdemes belföldön tankolni - már ha találnak még nyitott kutat.