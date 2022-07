Gulyás Erika;

nyugdíjasok;

2022-07-18 20:37:00

További nyugdíjemelésért harcolnak az idősek

Az idős emberek százezrein az sem segít, hogy az ő energiafogyasztásuk nem túl magas, mert többségük nem árammal vagy gázzal fűt.

Legkésőbb novemberben további 4,1 százalékos nyugdíjemelést tart szükségesnek a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET). Közleményük arra alapozva fogalmazta meg a követelést, hogy az idei infláció várhatóan 13 százalék lesz, de a januári 5 százalékos emelés és a most júliusban adott 3,9 százalékos kiegészítés együtt is csak 8,9 százalékkal javított a havi ellátások vásárlóerején. A nyugdíjasszervezet azt is várja a kormánytól, hogy az általános emelésen túl kapjon további 4 százalékot minden idős ember, akinek a havi ellátása 160 ezer forint alatt van, mert az alacsony jövedelműek a nyugdíjuk nagy százalékát költik élelmiszerre, ami 22,1 százalékkal drágult egy év alatt, s ezen belül az alapvető élelmiszerek – mint a margarin, kenyér, tésztafélék, sajt, tojás – ára átlagosan 37 százalékkal emelkedett. Európai összehasonlításban az élelmiszerek árának emelkedése Magyarországon a harmadik legnagyobb.

A NYUSZET kiemeli, hogy az idős emberek százezrein az sem segít, hogy az ő energiafogyasztásuk nem túl magas, mert többségük nem árammal vagy gázzal fűt, a szén ára pedig 15,4 százalékkal, a tűzifáé 10,5 százalékkal drágult egy év alatt.

Megváltoztatnák a 2023. januárjától a költségvetésbe betervezett 5,2 százalékos nyugdíjemelés mértékét is, mert a jegybank 6,8 és 9,2 százalék közötti inflációval számol, ami alapján legalább 8 százalékos induló emelést tartanak reálisnak.