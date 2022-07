Szalai Anna;

2022-07-19 15:10:00

A kínai vasút kivitelezésének felgyorsítása is téma volt a Palkovics-féle találkozón a budai Várban

A Budapest- Belgrád vasút kivitelezésének felgyorsítása, de legalábbis az infrastrukturális beruházásoknál gyakran előforduló „időhúzások visszaszorítása” volt a fő témája annak a hétfői találkozónak, amely a Sándor-palota elé szervezett tüntetés idején zajlott a budai Vár egy másik szegletében - értesült a Népszava.

A Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc a nem túl nagy létszámú demonstráción kapta fülest a kedélyes miniszteri borozgatásról és egy tüntető biciklis futárt maga mellé véve azonnal fel is kereste a négyfős társaságot és megkérte Palkovics László ipari minisztert, magyarázza már el nekik, miért módosították a katáról szóló törvényt ilyen sebtiben. Erre Palkovics úgy felelt, hogy már sokszor elmondták, ne zavarják a többi vendéget. Ennek ellenére Gelencsérnek sikerült kicsikarnia egy egyeztetési időpontot a miniszterből, majd kezet fogtak és szétváltak.

A három közszereplőből és egy cégvezetőből álló asztaltársaság azonban tovább folytatta az eszmecserét. A budai Várban lakást szerző Palkovics mellett államtitkára Vitézy Dávid és Szeneczey Balázs ült. Utóbbi Tarlós idején volt főpolgármester-helyettes, majd Karácsony Gergely érkezésekor a Vitézy vezette Budapest Fejlesztési Központban landolt, majd annak utódszervezetéhez, az NKK Nonprofit Zrt.-hez került, mint megbízott vezérigazgató. A hírek szerint ez sem tartott sokáig. Lázár János ugyanis szinte az összes felső és középvezetőt menesztette, miután átvette az állami beruházó céget. A Népszava információi szerint a szervezet lefejezése mellett szinte valamennyi budapesti projektet töröl - vagy éppen a távoli jövőbe sorol át - a megvalósítási listán.

Még ennél is érdekesebb, hogy az esti poharazgatáson Sárváry István, a V-Híd Zrt. vezérigazgatója, Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik legfontosabb vezetője is részt vett - szúrta ki a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE). A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő, tavaly 62 milliárdos árbevétel mellett 15 milliárdos nyereséget elérő V-Híd Zrt. a nagypályás NER-cégek közé tartozik. A cégcsoport az utóbbi években szinte minden vasúti tárgyú közbeszerzést megnyert Magyarországon. Így például a kínai vasútként emlegetett Belgrád-Budapest vasútvonal mellett a Kelenföld-Százhalombatta, Szeged-Röszke, Békéscsaba-Lőkösháza valamint a Debrecen-Balmazújváros vasútvonal vagy éppen a Déli körvasút kivitelezését is ez a cégcsoport végzi fővállalkozóként vagy konzorciumi tagként. Ahogy arra a VEKE felhívja a figyelmet több ezer milliárd forint értékű közbeszerzésben érintettek.

A találkozót a Népszavának név nélkül kommentáló fideszes politikus viszont éppen ezért nem találta meglepőnek a dolgot, mondván, több mint 50 közös projektjük van, így érthető, ha időnként informálisan is beszélnek. Ám a VEKE úgy véli, „ez az a tipikus helyzet, ami miatt az Európai Bizottság visszatartja a magyar uniós forrásokat, mert a közbeszerzéseket megállapításuk szerint a korrupció gyanúja lengi körül”.

Ahogy arra a VEKE szintén felhívta a figyelmet a V-Híd egy meghirdetett stratégia mentén sorban felvásárolja a teljes magyar vasútépítési szektort, tervezőcégektől a kivitelező szakcégekig.