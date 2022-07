P. L.;

2022-07-21 20:51:00

Hatalmas területen ég az erdő Kiskunhalas külterületén, több mint száz tűzoltó vesz részt az oltásban

A tűzoltók órák óta birkóznak a lángokkal.

Több mint száz tűzoltó oltja a lángokat Kiskunhalas külterületén, ahol mintegy kétszáz hektáron ég a fenyves és vegyes erdő - közölte honlapján a katasztrófavédelem.

A lángok a fák koronájába is belekaptak. Több mint száz tűzoltó oltja vízsugarakkal, homokkal és kéziszerszámokkal a lángokat. A munkálatokat erőgépek is segítik - írták. Korábban azt is közölték, hogy a szél és az erdős területre jellemző, rosszul járható terepviszonyok nehezítik az oltást. A tűz közeli tanyákat veszélyeztet.

A katasztrófavédelem első tájékoztatása a tűzesetről délután kettő után érkezett, este háromnegyed 8 után azonban még mindig arról számoltak be, hogy körülbelül kétszáz hektáron ég az erdő.