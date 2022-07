G.M.;Á. B.;

2022-07-22 06:44:00

Orbán Viktor a Sepsi OSK meccsén hangolt tusványosi beszédére

Az eddigi közlések szerint a tusványosi tábor pénteki rendezvényein a miniszterelnök nem lesz jelen.

Orbán Viktor a helyszínen tekintette meg csütörtök este a Sepsi OSK és a Ljubljanai Olimpia összecsapását.

A két csapat a harmadik számú európai kupasorozatba, a Konferencialigába való bejutásért meccselt. Mint a Maszol írja, a magyar miniszterelnök a Sepsi Rádió felvételeinek tanúsága szerint Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a parlament külügyi bizottságának elnöke, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosának társaságában kereste fel a stadiont. A látogatásról a kormányfő egy videót is megosztott közösségi oldalán. A lelátón találkozott a magyar szövetségi kapitánnyal, Marco Rossival is, de a hazai ultrák is kedveskedtek neki, akik a „Köszönjük Viktor” -rigmust skandálták.

A miniszterelnök egyébként 3-1-es hazai győzelemnek örülhetett a lelátón - így vélhetően nem tudta megtekinteni a találkozóval egy időben pályára lépő Puskás Akadémia portugáliai vendégszereplését. A felcsútiak egyébként egy sima, 3-0-ás vereséget szenvedtek a Vitoria Guimares gárdájától.

Egyelőre nem sokat lehet tudni, mi lesz Orbán Viktor pénteki programja Erdélyben. Az eddigi közlések szerint a tusványosi tábor pénteki rendezvényein a miniszterelnök nem lesz jelen, és a korábbi ismereteink szerint román vezető politikussal tervezett találkozó sem szerepel programjában.