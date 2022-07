nepszava.hu;

Norbi Update;Orbán Áron;

2022-07-22 13:54:00

Orbán Viktor fiatalabbik öccse lett a Norbi Update egyik igazgatósági tagja

A fitneszházaspár cége masszív veszteséget termel.

Május 31-ei hatállyal Orbán Áron váltotta a Schobert Norbi-féle Norbi Update Lowcarb Zrt. igazgatóságában Hampuk Zsoltot - írja a 24.hu.

A portál megjegyzi: a kormányfőnél 14 évvel fiatalabb, 1977-es születésű Orbán Áron elvétve vállal nyilvános szerepléseket. Az Opten adatai szerint más, jelenleg is érvényes céges érdekeltsége nincs, a kétezres évek közepén volt egy szállítmányozással foglalkozó bt-je (IDEÁLIS ÁRON néven), 2016-2017-ben igazgatósági tag volt a Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi (NAKK) Zrt.-ben, 2009 és 2017 között pedig ügyvezető a FuvarozNak Kft.-ben, ahol ezt követően, egészen 2021-ig édesapja, Orbán Győző töltötte be ezt a tisztséget. A Norbi Update Lowcarb Zrt. igazgatóságában Orbán Áron mellett tag a fitneszházaspár (a cégpapírokban ők Schóbert Ferenc Norbert és Schóbert Réka néven és 93 százalék erejéig részvényesként is szerepelnek), Sike Attila, valamint 2016 óta Ómolnár Miklós egykori kisgazda politikus, a kormánypárti Mediaworks bulvár és magazin divíziójának igazgatója.

A Schoberték kiskereskedelmi hálózatát működtető vállalkozás tavaly és tavalyelőtt is 135 millió forint veszteséggel zárt.