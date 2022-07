nepszava.hu;

Székesfehérvár;Márton Roland;körforgalom;balesetveszély;MSZP;Fidesz;

2022-07-22 17:34:00

Hat éve ígérik egy fehérvári körforgalom bővítését, a város fideszes többsége most mégis lehúzta azt a listáról

A hőségben hidegvizet osztó MSZP úgy tudja, már a kormányzati forrás is megvolt a beruházásra, de a városi közgyűlés többsége lehúzta a helyi listáról.

Nem véletlenül segítettünk vízosztással a dugóban araszolóknak Székesfehérváron, az Auchan bevásárlóközpont melletti körforgalomnál – mondta el Facebook-videójában pénteken Márton Roland. Az MSZP helyi elnöke és a városi közgyűlés tagja, aki szerint a flaszteron legalább ötven fok volt, az erre autózóknak továbbra is együtt kell élniük az itt évek óta problémát okozó balesetveszélyes helyzettel és a városban kialakuló torlódásokkal.

Az ellenzéki politikus szerint tavasszal „a fideszesek kegyetlenül átverték” az országot, így a székesfehérváriakat is. – Egyaránt hazudtak a rezsiről, az adóról és a beruházásokról is, miközben képtelenek kormányozni az országot és, hozzáfűzte, a várost is – hangoztatta, majd a közösségi oldalára kitett fotók szerint a „dudálj, ha eleged van, rezsibűnözés, hazudtak, kata: aránytalan változások; több száz családot tesznek tönkre” felirattal felülragasztott hideg ásványvizet adtak az arra haladó sofőröknek.