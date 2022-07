Fekete Norbert;

MÁV;hőség;

2022-07-22 19:10:00

Előre bejelentett összeomlás a MÁV-nál

Csütörtökön még 50 százalékos kedvezménnyel csábította utazásra a Balaton-átúszás résztvevőit a MÁV, péntek reggel már arra figyelmeztetett, hogy a hét végén csak a legszükségesebb esetben szálljunk vonatra.

Annak ellenére, hogy a meteorológusok már napokkal előre jelezték a hőhullám érkezését, a MÁV csak péntek reggel figyelmeztetett, hogy fennakadást, akár nagyobb késéseket is okozhat a rendkívüli hőség a vasúti közlekedésben, és arra kérte az utasokat, hogy a hét végén csak a legszükségesebb esetben induljanak útnak. Ezzel szemben csütörtöki közleményében még 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt ajánlott a szombati Balaton-átúszás résztvevőinek.

„Tekinthetnénk pozitívumnak is, hogy előre szólnak, ha nem muszáj, ne utazzunk vonattal. Az igaz, hogy így az autós közlekedés felé terelik az embereket, de legalább nem meglepetés, ha nem jön a vonat“ - mondta némi iróniával lapunknak Szalay Áron, a Közlekedő Tömeg civil szervezet alapítója a MÁV péntek reggeli közleményére ragálva. Mint a vasúttársaság írja, „a kánikulai időjárásban, a hőtágulás hatására a vágányokban, felsővezetékekben káros anyagfeszültség keletkezik“. Ez deformálódáshoz, kivetődéshez vezethet, ezért a MÁV folyamatosan méri a pályahőmérsékleteket, és ha szükséges, sebességkorlátozást vezetnek be. Ehhez 45-50 fokosra kell hevülnie a síneknek, amire minden esély megvan a tűző napon, hiszen a jövő hét keddig várható még 40 fok körüli levegő hőmérséklet.

Szalay Áron arról nem tud, hogy az egyre kevésbé rendkívüli hőhullámok miatt kísérleteznének-e jobb hőtűrő ötvözetű sínekkel (és felső vezetékekkel), olyan módszer viszont létezik, amellyel a jelenlegi pályák is tartósan hűthetők. Németországban és Ausztriában sok helyen fehérre festik a sínek azon oldalait, amelyeket nem érint a kerék, így a napfény jó része visszaverődik. A nem túl bonyolult módszer akár 7 fokkal is csökkentheti a vas hőmérsékletét. Ez a trükk akár az öregebb síneket is óvná, amiből Magyarországon nincs hiány: oly annyira, hogy sok helyen élettartamuk duplájánál tartanak a lefektetett sínek.

Szalay szerint nem lehet spórolni a karbantartáson, ha azt szeretné a MÁV, hogy a vasút megbízható, versenyképes alternatíva legyen. Sokszor azonban az új szakaszokon is gyatrára sikerül a kivitelezői munka, így az átadás után további javítgatásokra és lezárásokra kényszerülnek. A Szolnok-Debrecen szakaszon - néhány évvel a felújítás után - 80-as sebességkorlátozást kellett bevezetni nyaranta az elvileg 160-as tempóra tervezett síneken. Jellemző, hogy a rosszul elvégzett és átvett munkáknak egyik esetben sincs sem következménye, sem felelőse a MÁV-nál.

A hőség másik nagy slágertémája a járművek légkondicionálása, amiben szintén rosszul áll a MÁV. A hűtés jellemzően a budapesti (és néhány vidéki) elővárosi vonalakon közlekedő újabb kocsikban van. Ezen kívül az utóbbi tíz évben készült kevesebb mint 100 darab IC+ kocsi is rendelkezik klímával, de nyitható ablakokkal nem, ezekből szerelvényenként jellemzően egy-egy darab található a forgalomban. Éppen egy ilyen kocsi ablakát törték be néhány hete utasok a Keleti pályaudvaron, miután a vagont kocsirendezés alkalmával félreállították (a napra), ám valamiért „elfeledkeztek“ róla, az utasok pedig majd’ megfőttek az utastérben. (A klímás vagonokban mozdony vagy más áramforrás nélkül nem működik a hűtés.)

Szalay Áron arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai szokásokhoz képest a MÁV kárpótlás területén is súlyos lemaradásban van. Jelentős késés esetén itthon az utas legfeljebb az IC-pótjegy/helyjegy árának negyedét vagy felét kapja vissza, de személyvonat esetében például egy fillért nem térít meg. Ezzel szemben Németországban például bármilyen vonat késése esetén van visszatérítés: egy órán túl a jegyár 25 százaléka, két óra után a fele jár vissza az utasnak.

Kerestük a MÁV-ot is, egyebek között azt szerettük volna megtudni, miért nem napokkal előbb (a tisztifőrvos már szerdától elrendelte a harmadfokú hőségriadót - szerk.) figyelmeztették az utazni vágyókat, gondoltak-e hajnali/késő esti plusz vagonok beállítására. Előreláthatólag mely szakaszokon, mely vonatokat fogják érinteni a korlátozások, illetve van-e valamiféle hosszútávú megoldási elképzelése a vasúttársaságnak a várhatóan egyre forróbb nyarak okozta problémák megoldására. Lapzártánkig nem érkezett válasz.