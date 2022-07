Hompola Krisztina;Rosznáky Varga Emma;

A forint árfolyamának változása a kulturális intézmények, rendezvények költségvetését is befolyásolja

Bár koncerteket, előadást egyelőre emiatt nem kell elhalasztani vagy törölni a programból.

Az elmúlt hetek mélyzuhanása után némiképp visszakapaszkodott a forint, azonban a gyakori ingadozások hatnak a zeneipar tevékenységére is. Különösen azok érintettek, akik a Coviddal, azaz utazási korlátozásokkal terhelt évek után végre külföldi művészeket, világsztárokat hívnak meg Magyarországra. A Népszava a Magyar Állami Operaház, a Müpa, a Zeneakadémia, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Budapesti Fesztiválzenekar és a legnagyobb pop-rock előadókat, köztük a Pearl Jamet, Stinget vagy a The Cure-t Magyarországra hozó Live Nation szervezőit kérdezte arról, hogyan érinti őket nemzeti valutánk gyengélkedése.

Jó döntés a hazaiakra építeni

A nemzetközi operapiacon énekesek, karmesterek, rendezők és tervezők esetében 3-4 ezer eurótól a határ a csillagos ég – válaszolta az Operaház a gázsit illető kérdésre. A költségvetés tervezésekor 360-as euróval, 350-es dollárral számoltak. Az évadot három évvel ezelőtt kezdték összeállítani, 2021 őszén korrekción esett át, és idén márciusban hirdették meg. A művészek szerződtetése tavaly óta máig folyamatos. Kiemelik, hogy alapvetően jó döntésnek bizonyult a magyar művészetre és a magyar művészekre építeni 2011-től. – Így most az árfolyamok drasztikus emelkedése okoz ugyan problémát, de messze nem akkorát, hogy a külföldi énekeseket ne tudjuk meghívni. Ugyanakkor számos más importcikk (spicc cipő, húrok, nádak, kották, jogok stb.) tekintetében további problémákat kell kezelnünk az árak árfolyamból adódó emelkedése miatt. – Mindennek ellenére évadot újratervezniük, fellépést lemondaniuk nem kell, mert éves viszonylatban két tucat alatt van a külföldi vendégművészek száma az Operaházban.

Még mindig érződik a Covid, elkerülhetetlen az áremelés

A nemzetközi piaci trendeket figyelembe véve a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetése is legalább két-három évadra előre tervez, és hív vendégművészeket. Hangsúlyozták, hogy bár az árfolyamváltozások természetesen érintik őket, a legfontosabb szempont a művészeti stratégiájuk végrehajtása, az adott költségvetési kereteiken belül maradva, ami mindeddig sikerült is. A gázsik összege több ezer eurós tétel, de ez a bevételi oldalon kiegyensúlyozódik. Hozzátették – mi sokszor dolgozunk itthon még talán kevésbé ismert, de már nemzetközi hírű művészekkel, akiket mi mutatunk be a hazai közönségnek. Mindig egyedi megállapodás szerint számolunk. – A költségvetés nem csupán az árfolyamváltozások miatt bizonytalan, hanem a járványügyi korlátozások miatt is, ráadásul – a közönség is csak lassan tér vissza a koncerttermekbe, a mai napig nem álltak vissza a korábbi látogatószámok – felelték. Arról, hogy le kellett-e lemondani koncertet, így nyilatkozott a 2023-ban fennállásának 60. évfordulóját ünneplő Liszt Ferenc Kamarazenekar – A tervezett koncertjeink nyolcvan százalékát meg tudtuk tartani. Időpontokat és szervezési formát kellett változtatni, például élő koncert helyett online koncertekkel tudtunk működni bizonyos időszakokban. Stratégiai célunk a klasszikus zenei élet trendalkotó szereplőjévé válni, és azt tapasztaljuk, hogy ennek elérését az elmúlt időszak ugyan jelentősen megnehezítette, de nem lehetetlenítette el.

A Zeneakadémiának át kellett tervezni évadát – Kevesebb külföldi produkciót tudunk meghívni, és a hazai művészeket sem tudjuk a korábbi mennyiségben foglalkoztatni. – válaszolta a Népszava kérdéseire az intézmény – egyes külföldi előadók, zenekarok akár százezer eurót meghaladó gázsiját nem engedhetjük meg magunknak. A szeptemberben induló évad műsorát döntően 2020-21-ben állítottuk össze, de több programot már 2019-ben lekötöttünk. – A Zeneakadémia a változatlan támogatási szint miatt, mely nem követi az energiaárak emelkedését, amely kihat a zenekarok, zenészek működésére, emelni fogja a terembérlet és egyéb szolgáltatásaink árát.

Egyensúly és rugalmasság

A régió meghatározó előadó-művészeti központjaként valóban sok világsztár lép föl nálunk évadról évadra, ez több évre előre tekintő tervezést igényel. – válaszolta kérdéseinkre a Müpa – Ugyanakkor a pandémia a nemzetközi kulturális élet korábbi, ideális működési folyamatait is átrajzolta, és hatalmas rugalmasságra tanított minden szereplőt, így az évadok tervezése során párhuzamosan zajlik már a következő két-három szezon egyeztetése, ha az szükséges az előadók turnéváltozásainak fényében. – Az árfolyamingadozásról a Müpa szervezői úgy gondolják, az elmúlt több mint 17 év tapasztalata azt mutatja, hogy a kisebb mértékű árfolyamváltozások kezelhetőek azonban a hosszabb ideig fennálló árfolyamromlás olyan kihívások elé állíthatja a kulturális terület nemzetközi programmal működő intézményeit, amelyre közösen, összefogásban, átgondoltan kell reagálni és szakértőkkel együtt megoldást keresni. A Müpához hasonlóan több évvel előre tervez a fellépésékről és azok díjairól a Budapesti Fesztiválzenekar is. Őket azonban kevésbé érinti az árfolyamromlás. – Míg vendégművészek esetében a forintromlás érzékenyen érinti a kiadási oldalt, a BFZ külföldi szereplései esetén a devizában kapott díjak a bevételi oldalt erősítik. Ugyan a devizás költségek meghaladják a devizás bevételeket, az árfolyam jelenlegi változásának jelentős hatása egyelőre nincs a Fesztiválzenekar költségvetésére – válaszolták lapunk kérdésére.

Ha valami változik, az fölfelé változik

Borsos László, a Live Nation ügyvezetője, a globális koncertszervező hálózat hazai képviselőjeként talán egyik legérintettebb a témában.

A pop/rockzenei piacon milyen gázsikkal kell számolni?

Széles a skála, 500 dollártól akár 1 millió dollárig.

Milyen valutákkal dolgoznak egy koncert szervezésekor?

Az ajánlatainkat rendszeresen elsősorban dollárban, továbbá euróban és fontban tesszük meg, a legritkább esetben forintban. A költségvetésnél minden ajánlathoz tartozik egy árfolyam is, melyhez igazodik a jegyár. De nem csak a meghívott előadók gázsijában merül ki a költekezés, számos egyéb külföldi megrendelésünk is van, például színpadelemek, világítás- és fénytechnika. Ha ezek vételára emelkedik, abban az esetben, ha még nem hivatalos a jegyár, tudunk rajta korrigálni, hogy csökkentsük a kiadásunk mértékét. Fennáll a veszély, hogy a magyar piacnak túl drága lesz az emelt ár, ezért megpróbálunk egy egészséges kompromisszumot kialakítani, megtartani az egyensúlyt.

Fel tudnak készülni egy esetleges árfolyamváltozásra?

Bizonyos folyamatok előre láthatóak vagy sejthetőek. Például a mostani háború kitörésének második napján 10 százalékot esett a forint, majd pár nappal később megint majdnem az eredeti szintjén állt. Ilyen helyzetek előfordulnak. Két megoldásunk van az árfolyamingadozásra: egyrészt foglalkozunk a témával, kérünk elemzéseket, másrészt többnyire az elemzéseknek megfelelően próbálunk biztonságosan tervezni. Én például mindig magasabb árfolyammal számolok a költségvetés készítésekor. Ha konkrét példát veszünk: ma körülbelül 400 forint az euró, tehát most 415 forinttal számolok. Ezek azok a módszerek, amelyekkel úgymond védekezni tudunk.

A mostani helyzet ezek szerint alig érintette az Önök költségvetését?

Dehogynem, abszolút érintette. Nem tudunk mindenre felkészülni, és ahogy említettem, nem csak a meghívott előadók bérén múlik egy esemény, hanem számolnunk kell sok egyéb külföldi vétellel. Akár a szállítás, tehát a benzinár is befolyásolhatja az adott termék árát, ami például az előadók esetében nem külön tétel.

Kellett lemondani vagy átszervezni eseményeket az árfolyamingadozás miatt?

Sem lemondani, sem átszervezni nem kellett. De önmagában az újratervezés hagyományos eleme a munkánknak.

A világjárvány miatti koncertlemondások, a látogatók számának csökkenése változtatott a zeneipari árakon?

Nem változtatott komolyan, hiszen mindkét fél, a szervező és a meghívott költségei is nőttek. Minden egységesen drágább lett, ez általánosan elmondható. Ha valami változik, az fölfelé változik.