Teljesen lenyűgözte Orbán tusványosi beszéde az orosz állami tévét

nepszava.hu;

Orbán Viktor;Tusványos;orosz propagandatevékenység;

2022-07-27 11:12:00

Várható volt, hogy a Kreml propagandájának kapóra jönnek a magyar miniszterelnök gondolatai.

A tusványosi beszéd híre Oroszországba, egészen pontosan az ottani állami tévébe is eljutott.

Vlagyimir Szolovjov be is játszotta adásban azt a részt, melyben a miniszterelnök arról elmélkedik, hogy ha Trump és Merkel maradt volna hatalmon az Egyesült Államokban és Németországban, akkor nem lenne háború, „de nem volt ilyen szerencsénk”. Szolovjov mélyen egyetértett Orbán állításával, hozzátéve, hogy Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor közös értékeket vall és ugyanúgy látja a dolgokat.

Ezt követően a meghívott vendégek is reagáltak az elhangzottakra, azonban éles különbségek nem voltak felfedezhetők.

Meanwhile in Russia: decorated propagandists and prominent pundits ponder the best ways to cause unrest and global turmoil. They plot interfering in elections all over the world, including the home turf of their most hated enemy—the United States.



Watch:https://t.co/dO1mJ2aLEd pic.twitter.com/VgXH4Kgx5r