Rónay Tamás;

osztrák;

2022-07-28 07:30:00

„Budapest összebújik Putyin gyilkos rezsimjével” – keményen bíráló hangok várják Bécsben Orbán Viktort

Továbbra is felháborodott hozzászólások sorát olvasni a Twitteren és különböző osztrák lapokban arról, hogy ma Bécsben Karl Nehammer fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Az osztrák kancellár a legnagyobb külpolitikai baklövését követte el azzal, hogy éppen most, az Ausztriában is nagy felháborodást keltett tusnádfürdői „fajelméleti” beszéd után öt nappal fogadja a magyar kormányfőt.

Egyre több politikai személyiség, illetve lap figyelmezteti a kancellárt arra: kötelessége elhatárolódni a magyar miniszterelnöktől. Szerdán a patinás Profil fejtette ki: „Nehammer az elején egy egyszerű kérdést is feltehetne Orbánnak: Mi az, kedves Viktor, ami tulajdonképpen még mindig az EU-ban tartja önöket? Orbán Viktor évek óta szidja az Uniót. Szijjártó Péter külügyminiszter nemrég Moszkvában könyörgött gázért, és a barátságot megőrizve fogott kezet orosz kollégájával, Szergej Lavrovval. Éppen most, amikor egységre lenne szükség, Budapest összebújik Putyin gyilkos rezsimjével.”

A kérdés az, miért fogadja az osztrák kancellár a magyar miniszterelnököt? És miért éppen most? A kancellár által irányított Osztrák Néppárt (ÖVP) rendkívül súlyos válságba került. Sebastian Kurz előző kancellár botrányai során derült ki, az ÖVP teljesen be akarta betonozni magát a helyi intézményrendszerbe, hogy még évtizedekig meghatározza az osztrák belpolitikát. Ugyanazt a célt követték, mint a magyar kormány, visszafogottabb módszerekkel. Csakhogy lehullt a lepel az ÖVP-ről, s azóta a párt csak vergődik és a korábban belügyminiszterként a menekültkérdésben keményvonalasnak számító, a kormányt tavaly december óta irányító Nehammer sem tudott új lendületet adni, éppen ellenkezőleg: a felmérések szerint a szociáldemokrata SPÖ már 10-11 százalékkal vezet az ÖVP előtt.

E helyzetben Nehammer jobbra fordul és a populista Osztrák Szabadságpárttól (FPÖ) próbál szavazókat elorozni, akik politikusai és támogatói mintának tartják Orbánt és rezsimjét. Nehammer, amikor bejelentette Orbán érkezését, kiemelte, a menekültkérdésről tárgyalnak, vagy ahogy a kancellári hivatal fogalmazott, a „két ország közötti határokon átnyúló együttműködés fokozásáról”.