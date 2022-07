Rónay Tamás;

Érezhetően kevesebben mennek a szlovák fesztiválokra, mint a pandémia előtt

Kétéves szünet után ismét korlátozások nélkül megtartják a nagy zenei fesztiválokat Szlovákiában. A szervezők komoly kihívásokkal néznek szembe, gondot jelent, hogy az érdeklődők az utolsó pillanatra hagyják a jegyvásárlást, s .

Újra szigorú előírások nélkül lehet megtartani a zenei fesztiválokat Szlovákiában. A Denník N napilap ennek kapcsán körkérdést intézett az egyes rendezvények szervezőihez azt kutatva, mekkora az érdeklődés az adott esemény iránt, mi az oka kevesebb jegyeladásnak és miként lehetne növelni a bevételt.

Júniusban rendezték meg a liptószentmiklósi Soundgarden fesztivált, amelyet az elmúlt két évben szeptemberre kellett halasztani. Bár az őszi rendezés nem jelentett gondot, idén katasztrófát emlegetnek a szervezők, mivel a jegyek mindössze harmada kelt el. Sokan inkább a nyaralást választották a kulturális élmény helyett. Nyilvánvalóan szerepet játszott az emelkedő infláció, s az, hogy nőttek a megélhetési költségek. Ugyanakkor a szponzorok kedvét nem szegte az alacsonyabb jegyeladás, biztosították a szervezőket arról, hogy jövőre is támogatják a rendezvényt.

A július 15-én kezdődött kétnapos, a Vágúlyhely (Nové Mesto nad Váhom) melletti üdülőközpontban, Zelená Vodában tartott Open Jazz Festre nem lehetett elővételben jegyet kapni, mert – mint a szervezők megerősítették – általánossá vált a trend, miszerint az emberek csak a fesztivál vagy koncert előtt döntenek arról, részt vegyenek-e. Ez különösen igaz a szabadtéri rendezvények esetében az időjárás miatt. Mint mondják, a járvány során a kultúra szenvedte el a legnagyobb csapást, és bizonyosan néhány évbe telik, amíg visszatérnek a pandémia előtti állapotok. „Nincs más dolgunk, mint küzdeni és kitartani” – mondták a szervezők a Denník N-nek.

Szintén július közepén tartották meg Bozókon (Bzovík) a Szlovák Alternatív Nyár feszivált. A korábbiakhoz képest itt is jóval kevesebb jegy fogyott. A szervezők szerint Szlovákiában az emberek döntését különösen befolyásolja az időjárás, miközben „külföldön felveszik a gumicsizmát és az esőkabátot, majd elmennek a fesztiválra, nem foglalkoznak azzal, esik-e az eső”. Nem tudni, mit hoz a jövő, de nem számítanak gyors és kedvező változásokra, amint más kisebb fesztiválok szervezői sem. A koncertek egyelőre nem jelentenek komoly vonzerőt.

Kiváló jegyeladásokról számoltak be viszont a bogoszlói (Trencianske Bohuslavice), július végén esedékes fesztivál szervezői. Bár teltházas előadásra nem számítanak, de nagyjából annyi jegy kelt el, mint az előző években. Az elmúlt két évben, minden belépő elfogyott, de egyrészt kevesebbet értékesíthettek a korlátozások miatt, másrészt „az emberek ki voltak éhezve az eseményekre, és ezekből nem volt sok”. A fesztivál sikere mögött az állhat, hogy igen sok rendezvényt tartanak, például vásárokat is. Szlovákiában a nagyobb rendezvényekre elmennek, a kisebbekre kevésbé. A szervezők arra számítanak, ha nem súlyosbodik a gazdasági válság, a fesztiválokat illetően visszatér az élet a régi kerékvágásba.

Liptószentmiklóson július végén rendezik meg a jazzfesztivált. Eddig kevesebb jegyet adtak el, mint az előző évben, bár ebből még nem akarnak messzemenő következtetéseket levonni. Ugyanakkor mivel már teljesen megnyitották a határokat, az emberek nincsenek annyira a helyi rendezvényekre utalva. Másrészt várhatóan érzékelhető lesz az infláció és a megszorítások hatása, amely a kulturális életet is igencsak megviselheti. Az embereket az is távolmaradásra késztetheti, hogy Szlovákiában is újra emelkedőben van a koronavírusos megbetegedések száma. „Annyi a dolgunk, hogy becsületesen végezzük a munkánkat és nagyszerű programot készítsünk” – mondják a szervezők hozzátéve, ha ez sikerül, akkor az embereket a kissé magasabb belépő árak sem ijesztik el.

Augusztus 5-től Hontnémeti (Hontianske Nemce) ad otthont az Atmoszféra nevű fesztiválnak. Bár kezdetben jól fogytak a jegyek, később visszafogottabbá vált az értékesítés. Így azt remélik, hogy majd a helyszínen elkelnek a belépők. E rendezvény szervezői is arra panaszkodnak, hogy az emberek kevesebb pénzt adnak ki a kultúrára, s a járvány után nehéz visszacsábítani a régi közönséget. Inkább ingyenes eseményeket választanak. Nehézséget jelent, hogy a rendezvényt ma már nem plakátokon, hanem a Facebokon hirdetik, de az itt elhelyezett hirdetések ára is megemelkedett, vagyis sokat kell költeni csak arra, hogy az emberek egyáltalán tudomást szerezzenek az eseményről. „Egyre jobban elfáradunk” –panaszkodnak. „Az árak emelkednek, az emberek érdeklődése lanyhább, a beszállítók drágábbak. Nem állnak vissza a dolgok a régi kerékvágásba” – jövendölik borúlátóan.

Augusztus 12-től, a trencséni repülőtéren tartják a Grape fesztivált. Időarányosan itt is kevesebb jegyet adtak el, mint 2019-ben, de a szervezők ezt nem tartják meglepőnek. Arra számítanak, hogy később beindul a jegyeladás, mert az emberek az utolsó pillanatra hagyják a belépő megváltását. Ha nem jönnének, „az pénzügyi katasztrófa lenne. A lényeg most az, hogy a fesztiválozóknak segítsünk túlélni két év után” – mondják. Mivel előre nem látják, hogyan alakulnak a bevételek, ez a felkészülést is megnehezítette. Már csak azért is, mert minden szolgáltatás, a beszállítók költségei és a tiszteletdíjak is megemelkedtek. A másik kihívás az áram jelentősen megnőtt ára jelenti, ami több tízezer eurós többletköltséget jelenthet. „Arról nem is beszélve, hogy 2021-ben nem kaptunk állami támogatást” – mondják. Spórolni kellene, de nem szeretnék, hogy ez a színvonal rovására menjen.