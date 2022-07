P. L.;

2022-07-28 07:10:00

Budaházy Edda férje megfogta Molnár Áron fenekét a Budapest Pride-on, a színész-aktivista feljelentést fontolgat

„Mondtam neki, hogy itt semmi keresnivalója nincs, felhúztam a kordonszalagot, majd ekkor belemarkolt a fenekembe. Erre megkérdeztem, hogy ezt hogy képzeli, majd azt válaszolta: »Hát, te buzi vagy, nem? Te szereted az ilyet, nem? «”

Szexuális zaklatás miatt feljelentést fontolgat Molnár Áron, miután az idei Budapest Pride-on a noÁr Mozgalom alapítójaként is ismert színész fenekét megfogta Budaházy Edda ismert szélsőjobboldali véleményvezér férje.

A színész-aktivista most a Blikknek számolt be a történtekről, eszerint egy usankás sapkás figurára lett figyelmes, aki a felvonuláson elhangzott beszédek közben kezdett el balhézni és sikerült belógnia a színfalak mögé. Már a délutáni hangbeállásnál is ott volt és provokálta, „noÁrkának” nevezte és kérte, hogy szerepeljen a videójában. Amikor Molnár Áron megkérdezte a férfit, hogy melyik médiumtól van, azt felelte, hogy a 444-től.

– idézte fel a történteket a színész-aktivista. Ezt követően Molnár Áron elmondása szerint ismét felszólította a férfit, hogy menjen ki, ő viszont ehelyett inkább fel akart menni a színpadra, a színész pedig ezt megakadályozta.

„Akkor elment a színpad elé és elkezdte azt kiabálni, hogy »A noÁrka megfogta a p*csömet!« Ez annyira zavarba ejtően primitív volt, hogy erre mindenki lefagyott. Én mondtam a szervezőknek, hogy azonnal hívjanak rendőrt. A rendőrök meg is jelentek a kordonnál, de nem jöttek be a fickóért. Nekem integettek, hogy hozzam ki. Nevetséges helyzet volt, de így tettem, megfordítottam az úriembert és elindítottam kifelé, a kordonnál nem akaródzott kimenni, így ott egy kicsit erélyesebben helyeztem irányba” – mesélte.

Molnár Áron feljelentést fontolgat szexuális zaklatás miatt, hozzátette, tanúja is van a történtekre. Kiemelte azonban, hogy előtte még Hoppál Péter kulturális államtitkárral van egy köre, a kormánypárti politikus ugyanis nemrég azt állította, hogy a noÁrt az Emberi Erőforrások Minisztériuma milliókkal és nagyobb összegekkel támogatta, ezt azonban nem igaz.