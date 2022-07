P. L.;

Hadházy Ákos;Pécsi Gyermekklinika;Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika;

2022-07-28 13:47:00

Hadházy Ákos kitett néhány fotót arról, hogyan fest a pécsi gyermekklinika infektológiai osztálya

Nem jól. De legalább folyamatban vannak a felújítások.

Lesújtó fotókat tett közzé Hadházy Ákos a Facebookon. A képeket állítása szerint egy felháborodott szülő küldte neki a pécsi gyermekklinika infektológiai osztályának kórtermeiről.

A politikus először nem akarta elhinni a látottakat, attól tartott, hogy csak átverés, ezért rákérdezett a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjánál, ahonnan azonban megerősítették, hogy a fotókon tényleg a gyermekklinika kórtermei szerepelnek. Válaszukban egyébként azt írták, hogy a fotókon szereplő helyszínen az egészségügyi ellátást hamarosan megszüntetik, az Infektológiai Osztály új helyszínének folyamatban van a felújítása. Ezzel párhuzamosan pedig a klinikán közlésük szerint több fejlesztés is zajlik, márciusban az új Gyermek- és Ifjúság Pszichiátriai épületüket már átadták. A gyermeksürgősségi osztály alapkőletétele is megtörtént.

Hadházy Ákos a jó hírt konstatálta, azonban úgy vélte, „az, hogy a rendszerváltás után 32 évvel, a fideszes kormányzás 12 éve után így nézzen ki egy egyetemi gyermekklinika fertőző osztálya, akkor is szégyen, ha javulás várható”. Azt is megjegyezte, hogy bár a kormány azzal dicsekszik, hogy 600 milliárdos fejlesztést végeztek az egészségügyben, ezek szinte kivétel nélkül uniós forrásból történtek, ráadásul az egészségügyi beruházásoknál is rendszeres a túlárazás. Továbbá mint fogalmazott, ez a példa is mutatja, mennyire rá vagyunk szorulva az EU-s pénzekre, azonban érthetőnek tartaná, ha az Unió nem akarna további forrásokat önteni a „teljesen kontrollálhatatlan korrupciós kútba”.