átláthatóság;Orbán Viktor;titkosítás;kormánydöntés;

2022-07-28 15:52:00

Rekordmennyiségű kormánydöntést titkolnak előlünk Orbánék

Minden napra jutott tavaly csaknem két olyan kormánydöntés, amelynek tartalmáról – bár lehet, hogy ezrek vagy akár milliók életét is befolyásolhatja – semmit nem tudunk, hiszen mind úgynevezett kétezres besorolású kormányhatározat.

Minden korábbi rekordot megdöntve, 2010 óta a legtöbb ilyen kétezres besorolású döntést, 679 darabot hozott az Orbán-kormány 2021-ben, ám ezek a keletkezésüktől számított 10 évig nem nyilvánosak, mert döntéselőkészítő anyagnak minősülnek. - derül ki a hvg.hu közérdekű adatigényléséből.

A tavalyi, 679-es szám különösen úgy tűnik soknak, ha összehasonlítjuk az elmúlt bő évtized számait. A 2010 utáni Orbán-kormányok éves statisztikai adatait ugyanis kiadta a Miniszterelnöki Kormányiroda, így éves bontásban összevethetők a kétezres határozatok darabszáma.

A miniszterelnöki eskütétel napjától, 2010 május 29-től az év végéig eltelt bő fél évben még csak 14 ilyen kétezres döntést hozott az Orbán-kormány, a 2011-es teljes évben aztán 19-et. A kétezreseknél sokkal izgalmasabbak a már említett titkosított, háromezres kormányhatározatok. Ezeknél a titkolózásnak legalább van jogos alapja, észszerű indoka, mivel hadititok vagy nemzetbiztonságot érintő információ lehet bennük, ezeknek a nyilvánosságra kerülése pedig veszélyeztetheti Magyarország érdekeit. Ezeket a döntéseket akár 50 évre is titkosíthatják, és csak a megfelelő szintű jogosultsággal rendelkező igen szűk kör férhet hozzájuk, tud egyáltalán róluk. A kétezresekhez hasonlóan egyébként a háromezres, valóban titkosított határozatból is egyre több születik 2010 óta, bár ebben nem valamelyik Orbán-kormány a csúcstartó, hanem az 1990–1994-es kormányzati ciklus a maga 2299 döntésével. A háromezresek jelentős része ma is titkos, mivel ezek, a sokszor évtizedekre szóló minősítésük lejárta után sem válnak automatikusan nyilvánossá.

Léteznek négyes sorszámmal kezdődő, emiatt négyezresnek nevezett, szintén nem nyilvános döntések is. Ezek – a kiszivárgott példák alapján – kormányzati munkaszervezési döntések. A 4003/2019-es az erőforrástárca által felügyelt intézmények létszámát határozta meg, a 4116/2019-es pedig a teljes közszférára vonatkozó létszámstopról szólt. Friss hír, hogy a 24.hu szerint a 4057/2022-es határozat rendelt el nemrég „létszámtakarékosságot” a minisztériumokban.