2022-07-29 21:06:00

Csányi Sándor nyilvánosan beszólt a nagy NER-bank vezetőjének

Ráadásul a közpénzmilliárdokkal kitömött Mathias Corvinus Collegium fesztiválján.

Pikáns pódiumbeszélgetésre került sor pénteken a Mathias Corvinus Collegium (MCC) fesztiválján Esztergomban.

A A hvg.hu cikke szerint az ominózus eszmecserén Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója, Puskás András, a Magyar Bankholding vezérigazgató-helyettese és Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója vett részt, és meglepő, de kisebb vita alakult ki arról, hogy miben segíthet a magyar háttér. Puskás András a kérdésre válaszolva azt mondta, számukra nagyon fontos az Orbán-kormány támogatása, „nagyon komolyan” csatlakoznak a kormányzati intézkedésekhez, és fontos stratégiai céljuk, hogy 2024 után akvizíciókkal nemzetközi szereplővé váljanak a kárpát-medencei országokban. Ezután Csányi Sándorhoz került a mikrofon: az OTP elnök-vezérigazgatója pedig megragadta az alkalmat, és Puskás Andráshoz fordulva azt firtatta, meg tudja-e mondani, hogy a 30 százalékos magyar tulajdon mellett ki a többi tulajdonos. Amikor a Bankholding vezérigazgató-helyettes az alapokat és a sajtóban már megjelent cikkeket említette, Csányi Sándor a közönséghez fordult és megjegyezte:

Ezt követően azzal folytatta, nincs transzparensebb és ellenőrzöttebb működés, mint egy tőzsdére vitt cég, mert nekik nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi felügyelet elvárásaira is figyelniük kell. (A történethez hozzátartozik, hogy az OTP részvényei messze a legnagyobb forgalmat bonyolítják a Budapesti Értéktőzsdén, ez az MKB-ról távolról se mondható el, tőzsdére vitele egyszerűen része volt a bank EU-val elfogadott szanálási tervének.) – Azt tartom fontosnak, hogy a döntések itt szülessenek Magyarországon, de a magyar nem jelent semmit, hiszen itt is vannak mindenféle emberek – mondta Csányi Sándor, majd hozzátette, „nagyon drukkol” az MKB-nak, hiszen az OTP részt vett a szanálásában, ami neki került a legtöbbe. – Remélem nem fog újra sor kerülni rá” - szúrt oda ismét. A kritikákra reagálva Puskás András gyorsan hozzátette: örül, hogy vita van, de egyébként nagyon jó a kapcsolatuk intézményi szinten az OTP-vel, sőt az MKB is tőzsdén jegyzett társaság.