Szalai Anna;

parkolás;Zugló;

2022-08-01 07:00:00

Zugló újra a csalásért elítélt Kupper András volt cégével szerződött a parkolóautomaták üzemkész állapotban tartására

A társaság volt az egyedüli jelentkező.

Nem tud letérni a kitaposott ösvényről zugló önkormányzata. A 2017-ben és 2020-ban kötött, mindkét esetben nagy vihart kavart parkolóautomata beszerzési és üzemeltetési szerződések az idén kifutottak. Az önkormányzat új tendert írt ki, de az eredmény ismét ugyanaz lett. A kerület ismét a C-Ware kft-t bízta meg a parkolóautomaták „üzemkész állapotának biztosításával”. A naponkénti ellenőrzésre, karbantartásra, eseti hibaelhárításra, vandalizmusból eredő rongálások megszüntetésére kötött szerződés egy évre szól, értéke nettó 168,7 millió forint.

„Nem volt választásunk. Nem hosszabbítottuk meg a szerződést, inkább új közbeszerzési eljárást indítottunk. A tenderre egyetlen ajánlat érkezett, a C-Ware Kft-től. Az új szerződés egy évre szól, addig megpróbálunk egy jobb konstrukciót kidolgozni” – válaszolta a Népszava kérdésére Horváth Csaba, Zugló szocialista polgármestere, aki a 2020-as szerződéskötéskor is az önkormányzat „kőkemény gazdasági és ügyfélérdekére” hivatkozott.

A C-Ware Kft. neve sokaknak ismerősen csenghet. A cég a fővárosi parkolási piacon korábban egyeduralkodónak számító, később perbe vont Centrum Parkoló Kft. tulajdonosához, a csalásért jogerősen elítélt Kupper Andráshoz (a fideszes politikus azonos nevű nagybátyja) köthető. A vállalkozást Kupper még 2008-ban indította, üzletrészét azóta átadta bizalmi emberének, Szolyák Norbertnek, aki Kupper másik vállalkozását, a Body Guard Hungary Kft.-t is vezeti.

A C-Ware Kft. vezette konzorcium 2017-ben kötött egymilliárdos szerződést az akkor Karácsony Gergely vezette XIV. kerületi önkormányzattal, amelynek fejében 280 automata szállítását és üzemeltetését vállalták. „Az automaták ára ahhoz képest, hogy mit tudnak, nem sok, több fideszes kerület másfél-kétszeres áron vett ennél butább automatákat” – jelentette ki Karácsony a korrupciós ügyeket vizsgáló fővárosi bizottság idén júliusi ülésén. A főpolgármester úgy vélte, ennél sokkal érdekesebb volt az üzemeltetésre kiírt közbeszerzési eljárás. Erre eredetileg három cég jelentkezett, egyet kizártak formai okok miatt, majd egyet a túl olcsó ár miatt. Ez neki nagyon nem tetszett, de abban bízott, hogy a másodjára kizárt cég előzetes vitarendezési kérelmet nyújt be, a dokumentumot össze is állították, de végül a bizottsági ülés előtt 10 perccel visszavonták.

„Nem tudom mi történhetett abban a pár napban, de vannak rá hipotéziseim” – tette hozzá sokat sejtetően Karácsony. Az eredetileg 2+2 évre kötött szerződést emlékei szerint az első lehetséges alkalommal felbontották és az önkormányzat cégére bízták a feladatot. A fentebb említett új tender kiírását célzó önkormányzati előterjesztésben mindenesetre az olvasható, hogy az első körben vett „283 automatából 204 üzemeltetését az önkormányzattal 2017. április 18-án megkötött vállalkozási szerződésben foglaltak szerint a C-Ware Kft., a PARKEON S.A.S., valamint a SIS Parking Kft. cégek által alkotott konzorcium látta el, míg további 76 db parkoló automatáét a 2020. június 3-án megkötött szerződésben foglaltak alapján a C-Ware Kft. Mindkét szerződés egységesen 2022. július 15. napján járt le”.

A SIS Parking Kft. neve egy tavaly nyáron leleplezett számlagyárral összefüggésben is felmerült. A vállalkozás 2019-ben a BKV-val is szerződött informatikai feladatokra. Az ügy idén nyáron azzal vett új fordulatot, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség házkutatást tartott Horváth Csaba zuglói polgármester lakásában „a zuglói fizetős parkolási rendszerrel kapcsolatos visszaélések feltárása érdekében” indított nyomozás részeként. Horváth a választási kampányhoz kötődő politikai támadásának tudta be a dolgot és panasszal élt.