2022-08-01 13:24:00

Gyanúsan csendben vannak az ellenzéki pártok, egy MSZP-s politikus szerint Rogán Antal elvárja, hogy ne lázítsanak a rezsinövelés miatt

Szóltak a fideszes kapcsolattartók, hogy ezt nem kellene erőltetni. Hadházy Ákos tud hasonló korábbi példáról.

Úgy tűnik, érdemi cselekvés helyett az ellenzéki pártok túlnyomó többsége leginkább a közösségi médiában tudja le politikai tevékenységét. A hangzatos bejegyzésekből valóban nincs hiány, Gyurcsány Ferenc például mostanában nagyjából naponta posztolja ki, hogy „készülünk” (a többi ellenzéki pártnak ekkora önbizalma azért nincs a zsinórban negyedik Fidesz-kétharmad ismeretében), egyéb téren azonban nem sok aktivitás mutatkozik, pedig a rezsicsökkentés részleges kivezetése a lakosság széles tömegeit érintő probléma – hívja fel a figyelmet a Szabad Európa, amely szerint az ilyen-olyan, fenyegető hangvételű Facebook-posztok ellenére az ellenzék mintha nem akarná meglovagolni a rezsicsökkentés részleges kivezetése nyomán észlelhető társadalmi sokkot.

A portál megkérdezte Gelencsér Ferenc Momentum-elnöktől, valamint a DK és a Jobbik sajtóosztályától, hogy miért nem mutatnak a rezsicsökkentés ügyében bármilyen offline aktivitást, választ azóta sem kaptak. A cikk legérdekesebb része azonban egy anonimitásban megszólaló MSZP-s politikus nyilatkozata, aki arról beszélt, hogy az ellenzéki pártokban lévő „fideszes kapcsolattartókon” keresztül konkrét fideszes elvárás érkezett „Rogán Antaléktól” azzal, hogy az ellenzéki pártok ne növeljék, illetve ne használják ki a rezsicsökkentés szűkítése miatti lakossági elégedetlenséget.

Persze így név nélkül ezt akár még el is lehetne könyvelni összeesküvés-elméletnek, az azonban már beszédesebbnek tűnik, hogy a cikk vonatkozásában Hadházy Ákos a Válasz Online-nak adott interjújában egyebek között arról beszélt, LMP-s társelnöki időszakából konkrét példát is tud, amikor maga is hasonló megkeresést tapasztalt.

Ezt követően hozzátette, talán éppen ez volt az egyik fő ok, amiért Botka Lászlót végül gyakorlatilag „megpuccsolták” az MSZP-ben. „Az álellenzékiség pedig tényleg nem lehet üdvös modell: annak látszatdemokrácia a vége, az orosz állapotok magyar változata” - figyelmeztetett.

Az interjúban egyébként arról is szó esik, hogy a változatosság kedvéért Hadházy Ákos sem zárta ki, hogy a jövőben pártot alapít. Igaz, azt elismerte, ennek csak akkor van értelme, ha rengeteg aktivistát sikerül megnyerni, illetve „olyan alapítókat, akik ismertek, valamit letettek már az asztalra, van vesztenivalójuk és mégis beleállnak”. Annak, hogy sok más elvérzett formáció között legyen egy Hadházy-párt is, nincs értelme - szögezte le.