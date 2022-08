nepszava.hu;

infláció;élelmiszerek;fogyasztói árak;tejtermékek;mennyiség;

2022-08-02 07:39:00

Már a kenyér sem a régi, 350 gramm lett a fél kilóból

A kétszámjegyű magyarországi inflációt már évek óta „készítette elő” a zsugorfláció, azaz az élelmiszeripari termékek mennyiségi csökkentése a változatlan ár mellett.

Az elmúlt másfél évben számos termék kiszerelése lett kisebb, hogy ne változzon meg az az ár, amit a vásárlók megszoktak – írja a napi.hu arról a zsugorflációnak is nevezett jelenségről, amely az idén júniusra 11,7 százalékosra mért infláció gyakorlatilag előjátéka lehetett. A lap szerint ugyan ez Európai Unióban és Magyarországon is a hatályos szabályozások kizárják, hogy egy adott terméknél kevesebb legyen a csomagolásban, azt azonban nem, hogy a korábban megszokott áruk egy részénél csökkentsék a töltősúlyt, amit fel is tüntetnek a csomagoláson. Így ma már gyakran előfordul, hogy a megszokott 100 gramm helyett például már csak 80 gramm van egy tasakban, és a vásárlók nem feltétlenül veszik észre azt sem, ha kevesebb szalámihoz jutottak hozzá, mint szoktak, miközben ugyanannyit fizettek.

A kereskedelemben használják a „legrammozás” kifejezést is, és ma már a fogyasztók többsége a boltokban találhat is bőven a korábban tízdekagrammos előre csomagolt felvágott helyett 80 grammost vagy a félkilós tejföl helyet csak 400 grammost. Ilyen trükköket alkalmaznak gyakran az édesiparban is, amikor tölteléket tesznek a korábban tömör termékbe.

A lap külön vizsgálta a pékárukat, ahol a leglátványosabb az említett zsugorfláció, amely nem régi közgazdasági defínició, és amelyet csak néhány éve hozott a köztudatba Pippa Malmgren amerikai közgazdász és az Egyesült Államok volt elnöke, George W. Bush egykori tanácsadója. Az említett vizsgálat az előrecsomagolt toast kenyerekket vette górcső alá.

Eszerint 2019-ben, a járvány előtti utolsó prosperáló évben még 87,2 százalékban a boltok kínálatában 500 grammos kiszereléseket árultak, míg mostanra a leggyakoribb csomagolások csak 350 grammosak. Mint írják, ugyanez igaz a helyben sütött vagy pékségtől megvett és viszonteladott kenyerekre is: korábban a kínálatokat uralták a félkilós kenyerek, mostanra viszont már itt is 350 grammos változatok teszik ki a portékának legalább a felét a nagyobb üzletekben.