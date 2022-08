nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;Zaporizzsja;atomerőmű;

2022-08-02 10:53:00

Atomkatasztrófát kockáztat Vlagyimir Putyin hadserege Ukrajnában az Egyesült Államok szerint

A kijevi vezetés nemzetközi fellépést sürgetett.

Az Egyesült Államok azzal vádolja Oroszországot, hogy Ukrajna legnagyobb atomerőművét „nukleáris pajzsként” használja, azzal, hogy csapatokat állomásoztat a létesítmény közelében, megakadályozva ezzel az ukrán erőket a tűz viszonzásában - mondta el Antony Blinken külügyminiszter.

A tárcavezető jelezte, Washington nagyon aggódik a zaporizzsjai erőmű miatt, mely most egy orosz katonai bázis, ahonnan tüzet indítanak az ukrán erők ellen, akik nem lőhetnek vissza, mert akkor egy szörnyű balesetet kockáztatnak. Antony Blinken éppen ezért úgy látja, ez már nem is élő, hanem „nukleáris pajzs”. A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló new yorki tárgyalásokon részt vett Mikola Tocsickij ukrán külügyminiszter-helyettes, aki azt mondta, „erőteljes, közös fellépésre van szükség a nukleáris katasztrófa megelőzése érdekében”. Egyúttal felszólította a nemzetközi közösséget, „zárja le az égboltot” az ukrán atomerőművek felett.

Eközben heves harcok folynak Herszon régióban. Olekszij Aresztovics ukrán elnöki tanácsadó azt nyilatkozta, mintegy 22 ezer orosz katona készül Krivij Rih és Mikolajiv lerohanására, ám „kellően nagy” ukrán haderő állomásozik a környéken. A nagyrészt orosz ellenőrzés alatt álló Herszon régióban az ukrán csapatok mintegy 50 várost szabadítottak fel - közölte Jurij Szobolevszki, a száműzött herszoni regionális tanács helyettes vezetője. Megjegyezte, az orosz csapatok jelentős veszteségeket szenvedtek el a régióban.

Luhanszk ukrán kormányzója szerint a teljes régiót elfoglalták a megszállók. Szerhij Hajdaj közölte, egyre több katonai magánvállalkozás érkezik a térségbe. Őket a „pénz és a fosztogatás” motiválja. Megjegyezte, partizánok lerombolják a környék infrastruktúráját a megsemmisített luhanszki városokban, hogy ezzel is lassítsák az orosz előrenyomulást - olvasható a Reuters összeállításában.