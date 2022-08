nepszava.hu;

Lovasi András;ellenzék;

2022-08-02 14:51:00

Lovasi András: sokan a puszta megélhetésükért fognak kaparni

A zenész szerint a fajelmélet kidolgozóinak szóhasználatával rokon a miniszterelnök szóhasználata.

„Induljunk ki abból, hogy a magyar nettó átlagjövedelem háromszázvalahányezer forint. Ennek akár durván a fele is el fog menni ezután rezsire, főleg, ha a benzinen sem lesz már ársapka. Ehhez jönnek még az adóterhek, és akkor a lakbért még nem is említettem. Szóval sehogy sem jön ki a matek. Olyan »luxus« kiadásokra, mint az utazás vagy a kultúra, tehát mindarra, ami kikapcsolja az embert, aminek köszönhetően nem érzi magát egy állandóan dolgozó robotnak, ezután nem marad pénz” - mondta el a szlovákiai Napunk portálnak a már csak alkalmanként összeálló Kispál és a Borz és a napjainkban is aktív Kiscsillag front embere.

Lovasi András azt mondta, attól tart, azok az idők térnek most vissza, amikor a 90-es évek elején milliók egzisztenciája került veszélybe, és az addig is meglévő szegény réteghez lecsúszott a kádárizmusból visszamaradt kispolgárság egy jelentős része.

A zenész hangsúlyozta, nem a minimálbérről, hanem az átlagjövedelemről beszél. Vagyis megint az lesz, hogy sokan a puszta megélhetésükért fognak kaparni. Ráadásul ez a válság még bőven súlyosbodhat, miközben a jobboldal dominanciája már most is a 20-as, 30-as éveket idézi. Nem véletlen, hogy a Fidesz mostanra a központi propaganda részévé tette azt, amit mondjuk tíz éve még csak a szélsőjobbtól hallhattunk. Egyre inkább tolják az összeesküvés-elméletekkel megtámogatott, egyre vállalhatatlanabb, akár rasszista kijelentéseket. Valószínűleg azért, mert erre vevő a magyar lakosság, amit én szomorúan veszek tudomásul - magyarázta.

Kapott kritikát Orbán Viktor is, ugyanis szerinte a kormányfő szóhasználata rokon a fajelmélet kidolgozóéival.

Megjegyezte, abból, ahogy Orbánék felépítették az új kormányzatot, ahogy próbálják erősíteni a rendőri védelmet, arra következtethetünk: ők is tudják, hogy baj van, sőt már egy éve is tudták. Nyilván volt egy forgatókönyv, mi lesz a választások után, bár a katatörvény módosítása improvizációnak tűnik. „A fene tudja, mi az igazság” - tette hozzá.

Lesújtó kritikát kapott az ellenzék is. Lovasi András ugyan bizakodó volt az előválasztások után, de a parlamenti referendum előtt már lehetett látni, nincs esélye az ellenzéknek. Nem bánja, hogy idén áprilisban leszerepeltek, mert